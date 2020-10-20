Запланированный ремонт уличной дорожной сети Минска завершится в октябре

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонт уличной дорожной сети Минска почти завершен: 90 из 110 объектов обновлены. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню автомобилиста, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году по ремонту уличной дорожной сети было запланировано порядка 110 объектов, уже 90 мы завершили, на остальных работы ведутся. В октябре рассчитываем закончить ремонт. Останется только подготовка к зиме", - сказал Владимир Латушкин.

В этом году ремонт уличной дорожной сети уже выполнен на площади 1 млн 40 тыс. кв.м. Основной вид работ - полная замена асфальтобетонных покрытий на площади 724 тыс. кв.м. "Последние годы начали уделять внимание больше не ямочному ремонту, локальному, а полной замене покрытия. Она полностью себя оправдывает. Все замены идут с сопровождением научных институтов, которые подбирают смеси, что исключает колейность. Плавно переходим, чтобы сначала все каркасные улицы отремонтировать", - сказал Владимир Латушкин.

Он добавил, что во взаимодействии с перевозчиками идут работы по устранению колейности и на остановках, в карманах. Эта проблема ранее мало изучалась, но сегодня над ней работают научные институты, подбирают деформационно устойчивые смеси.-0-