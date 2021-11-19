Запрет на лов сома в Витебской области продлится по 31 марта 2022 года

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В рыболовных угодьях Витебской области установлен запрет на лов сома по 31 марта 2022 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Запрещена ловля сома всеми орудиями, а также нахождение с рыбой на расстоянии 1 км от береговой линии рек и водоемов.

Административная ответственность за эти нарушения влечет за собой штраф в размере от 5 до 30 базовых величин (от Br145 до Br870). За каждого добытого сома рыбак обязан будет возместить вред в 12 базовых величин (Br348 рублей). Если ущерб составит 100 и более базовых, может наступить уголовная ответственность.-0-