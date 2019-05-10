Запрет на посещение лесов снят в большинстве районов Минской и Гродненской областей

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов снят в 76 районах Беларуси, в том числе полностью в Могилевской и Гомельской областях, а также в большинстве районов Минской и Гродненской областей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Ограничения еще действуют в 42 районах, в том числе почти во всех районах Витебской области (кроме Бешенковичского и Поставского) и по всей Брестской области. "Что касается Минской и Гродненской областей, запрет снят в большинстве районов. Он продолжает действовать только в трех районах Минской (Мядельском, Логойском и Пуховичском) и четырех районах Гродненской области (Гродненском, Берестовицком, Волковысском и Свислочском). При благоприятных погодных условиях ограничения будут оперативно сниматься и в других регионах", - отметили в пресс-службе.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений по регионам. Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, с начала года в Беларуси произошло более 320 лесных пожаров на площади свыше 1,2 тыс. га. Площадь трех крупных пожаров еще уточняется и не включена в общую цифру. Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.

Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы.-0-