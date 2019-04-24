24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 4 районах Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси на сайте Министерства лесного хозяйства.
С 19 апреля лесные массивы закрыты для посещения в Стародорожском районе, с 20 апреля - в Воложинском, с 24 апреля - в Минском и Смолевичском.
Для предупреждения лесных пожаров, выявления нарушений природоохранного законодательства специалистами лесной охраны проводится ежедневное патрулирование территории лесного фонда, организованы рейдовые мероприятия. Отслеживать обстановку помогают фотоловушки. Принятые меры запрещают посещение лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям запрета может грозить предупреждение или штраф.-0-
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