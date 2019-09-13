Запрет на посещение лесов введен в половине районов Брестской области

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В восьми из 16 районов Брестской области введен запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.
В лесах юго-западного региона из-за продолжительной засухи установился высокий класс пожарной опасности - III-IV. В связи с этим местные власти принимают решения о введении запретов на посещение лесного фонда. Такие меры уже приняты в Столинском, Лунинецком, Ганцевичском, Дрогичинском, Барановичском, Малоритском, Брестском и Каменецком районах. В остальных районах лесхозы подали аналогичные ходатайства.
В Брестской области в этом году пожароопасный период наступил необычайно рано, в начале марта. Из-за отсутствия осадков и продолжительной жары уже в конце апреля леса региона были закрыты для посещения. Ситуация повторилась в июне-июле, а затем в сентябре.
С начала года в области зафиксировано 192 случая возгорания в лесных массивах, огонь повредил растительность на площади более 5 тыс. га. Сотрудники лесной охраны по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) и ст.15.58 КоАП (разведение костров в запрещенных местах) привлекли к ответственности более 230 человек.-0-