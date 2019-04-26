26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен во всех районах Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

В МЧС также призвали быть предельно осторожными при использовании открытого огня. Спасатели напомнили, что ни в коем случае нельзя разжигать костры в ветреную погоду и пожароопасный период.

Нельзя выжигать растительность, потому что зачастую именно загорание сухой травы приводит к пожарам в лесах, добавили в МЧС.-0-