Запрет на посещение лесов ввели в двух полесских районах Брестской области

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в двух районах на Полесье ввели запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Константин Скребец.

Леса с 28 октября временно запрещено посещать в Ивановском и Пинском районах. Это территории Пинского лесхоза, там установился IV класс пожарной опасности. "Причина такого решения связана с погодными условиями - давно не было дождей. Без воды высохли болота, могут сильно гореть. Даже если утром выпадает роса на пару часов, она быстро высыхает и трава может загореться. Такие примеры у нас есть. Случились пожары в заказниках "Споровский" и "Простырь", - обратил внимание Константин Скребец.

Запрет на посещение лесов будет действовать до тех пор, пока не пойдут дожди. К слову, в других районах Брестской области установился III класс пожарной опасности, там местные власти в ближайшие дни могут принять аналогичные решения.

По данным МЧС, днем 27 октября ликвидировали пожар в болотистой местности на территории республиканского заказника "Простырь" в Пинском районе. Огонь прошел по 300 га. Продолжают тушить пожар сухой растительности и лесонасаждений на болотах республиканского биологического заказника "Споровский" в Березовском районе. Задействованы 25 работников лесхоза и 10 единиц техники. "В Спорово возгорание случилось 21 октября. В последующие дни зафиксировано четыре очага. Тушим до сих пор. Пожар локализовали, заливаем внутри. Дежурят люди по кромке, чтобы не было дальнейшего распространения", - описал ситуацию Константин Скребец.

В лесах Брестской области в этом году произошло 133 пожара, огонь прошел по площади 197 га.-0-