Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах снимут в ближайшее время - Минздрав

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска будут сняты в ближайшее время, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Санитарно-гигиеническая служба города в вечернее и ночное время провела и проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах Минска. Результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям по исследуемым органолептическим и физико-химическим показателям, в том числе по хлорорганическим соединениям", - сказали в пресс-службе.

Более чем сутки по Фрунзенскому району не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований. По Московскому району (квартал Громова - Рафиева и прилегающие улицы) утром 26 июня отмечались отклонения по физико-химическому показателю "хлорорганические соединения" (хлороформ) - в трех образцах было 1,05-1,26 предельно допустимой концентрации. По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня, вода соответствует всем требованиям, заверили в Минздраве.

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме.-0-