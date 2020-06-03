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03 июня 2020, 16:18

Запуск мусоросортировочного завода в Витебске перенесен на III квартал

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Запуск мусоросортировочного завода в Витебске планируется осуществить в III квартале 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По словам представителей комитета, завод полностью построен, установлено и смонтировано технологическое оборудование. "Ввод в эксплуатацию задерживается по объективной причине - из-за невозможности приезда итальянских и российских специалистов для проведения пуско-наладочных работ. Этот вопрос находится на контроле. Планируется, что с улучшением эпидемиологической обстановки они смогут прибыть", - отметили в комитете.

Мощности завода позволят сортировать до 100 тыс. т отходов в год. Объект возводится за счет госучреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов". Заказчиком строительства является УКС Витебска.

Завод является частью регионального комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который планируется построить в Витебске для обслуживания областного центра, Витебского, Городокского, Шумилинского и Лиозненского районов. В перспективе в его состав войдет полигон ТБО. Всего в соответствии с концепцией создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения до 2030 года в Витебской области планируется построить еще пять крупных региональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Первый из них появится в Орше. Его проектирование уже ведется, строительство намечено на IV квартал. В зону обслуживания объекта войдут Оршанский, Дубровенский и Толочинский районы.

Также в этом году планируется выполнить предпроектные работы по Новополоцкому комплексу (будет обслуживать Новополоцк, Полоцкий, Ушачский и Россонский районы). Еще три комплекса планируется возвести в Глубоком (соответственно - Глубокский, Докшицкий и Поставский районы), Миорском (Миорский, Браславский, Верхнедвинский и Шарковщинский районы) и Чашникском районах (Чашникский, Бешенковичский, Лепельский и Сенненский районы).-0-

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