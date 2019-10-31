Защитные экраны планируют установить и на действующих станциях минского метро

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском метро защитные экраны планируют установить не только на строящихся станциях третьей линии, но и на уже действующих. Такая информация размещена на сайте метрополитена, сообщает БЕЛТА.

Платформенные ограждения позволят исключить случайные падения пассажиров на рельсы, будут открываться синхронно с дверьми прибывающего поезда.

Как сообщалось, к монтажным работам на строящейся станции "Ковальская Слобода" планируют приступить уже в ноябре. Производителем устройств выступает турецкий холдинг Albayrak.

На действующих станциях при установке защитного оборудования возникнет больше сложностей. В качестве одного из вариантов специалисты рассматривают возможность сквозного следования поездов через станцию, где будут производиться работы. О таких изменениях в работе столичного метро пассажирам станет известно заранее. Планируется, что во время реконструкции действующих станций будут устанавливать такие же экраны, как и на "Ковальской Слободе".-0-