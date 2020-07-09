Затягивание сроков или игнорирование заявок - КГК Витебской области изучил жалобы на ЖКХ

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области изучил вопросы полноты, своевременности и качества исполнения заявок в сфере ЖКХ, в том числе поступающих в единые диспетчерские службы, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Как показывает практика, со стороны людей периодически возникают обоснованные нарекания на качество решения проблем в ЖКХ. Во время мониторинга КГК провел горячую линию с жителями области. На нее поступило 84 обращения, в том числе 34 из Витебска, 20 позвонили из Полоцка и района, 12 из Новополоцка, 7 жалоб поступило из Оршанского региона.

"Как и ранее, основными вопросами остаются отсутствие информации о сроках выполнения заявок, в том числе переданных в службу 115, а также несвоевременное или длительное исполнение заявок либо вовсе их игнорирование. В подавляющем количестве случаев граждане обращались в организации ЖКХ и в диспетчерскую службу 115 неоднократно", - отметили в ведомстве.

КГК обратил внимание главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома на необходимость обеспечить качественную работу служб, а также привлечь виновных к ответственности. Рассмотрение обращений взято на контроль.-0-