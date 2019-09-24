Затруднения в движении возможны в пункте пропуска "Берестовица" из-за ремонта на мосту

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На мосту между пунктами пропуска "Берестовица" и "Бобровники" на белорусско-польской границе движение транспорта будет организовано по реверсивному принципу. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

По информации польской стороны, с 24 по 26 сентября на автомобильном мосту через реку Свислочь между пунктами пропуска "Берестовица" и "Бобровники" ремонтируют дорожное покрытие. Движение транспорта будет организовано по реверсивному принципу, что может повлиять на ритмичность пересечения границы.

Тех, кто планирует пересечение границы в этом месте, просят учитывать данную информацию.-0-