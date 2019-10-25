Завод картона в Добруше планируют запустить в 2020 году

25 октября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Запуск завода мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" планируют на 2020 год. Об этом сообщил сегодня журналистам при посещении объекта председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя комитета, сейчас на рассмотрение главы государства вносится проект указа, в соответствии с которым будут определены источники финансирования для завершения проекта. Президент поручил Комитету государственного контроля проверить обоснованность запрашиваемых сумм. После согласования будут установлены жесткие графики дальнейшей реализации проекта. Помощь в его завершении и налаживании сердца производства - картоноделательной машины и объектов, которые находятся в технологической цепочке с ней, готова оказать австрийская компания.

"Думаю, что в 2020 году мы его (завод. - Прим. БЕЛТА) запустим. В проект уже вложено $265 млн, поэтому он должен заработать", - сказал Леонид Анфимов.

Инвестпроект не был завершен в первоначально установленный срок (2015 год) из-за многочисленных срывов сроков выполнения работ, допущенных генеральным подрядчиком. В прошлом году контракт с ним расторгнут. Сейчас строительная готовность объекта составляет 95%: часть узлов практически готова к запуску. Для завершения инвестпроекта актуализирован бизнес-план, которым предусмотрено привлечение бюджетного займа в размере $83 млн.

По информации главы комитета, ежегодно в страну из-за рубежа завозится более чем на $100 млн продукции, которую могли бы выпускать в Добруше. "Это не только вопрос импортозамещения; здесь могли бы выпускать продукцию, половина объема которой поставлялась бы на экспорт, то есть еще заработать валюту", - подчеркнул Леонид Анфимов.

Председатель комитета поделился впечатлениями от посещения завода: "С одной стороны, есть гордость за страну, что мы реализуем такие масштабные проекты, нам они под силу, но с другой - пока он, к сожалению, не работает, это памятник".

Председатель КГК посетил сегодня ЗАО "Добрушский фарфоровый завод", специализирующийся на выпуске фарфоровой посуды, и принял участие в заседании Добрушского райисполкома, на котором рассматривался вопрос об итогах социально-экономического развития района за 9 месяцев.-0-