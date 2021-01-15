Завод по переработке ПЭТ-бутылок планируют построить в Пинском районе

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Завод по переработке полиэтиленовых бутылок планируют построить в этом году в Пинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Инициатором проекта выступил пинский переработчик изношенных автомобильных шин - ООО "Экопродшина". По предложению Пинского райисполкома под новую производственную площадку ООО выкупило в городском поселке Логишин земельный участок площадью около 0,5 га. Там планируется построить производственный корпус по переработке ПЭТ-бутылок и котельную, обеспечить завод инженерной инфраструктурой и коммуникациями, а также создать 19 рабочих мест.

"По нашим подсчетам, на реализацию проекта потребуется около Br2 млн, в том числе до Br800 тыс. составит стоимость оборудования. Основным инвестором выступает наш учредитель - концерн "Брестмясомолпром". Полностью проект должен быть реализован в сентябре текущего года. Сроки очень сжатые. Но это вполне реально", - отметил директор ООО "Экопродшина" Владимир Голышак.

Бизнес-план проекта сейчас находится на рассмотрении в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Предварительно с учетом мощности производственной линии заводу потребуется не менее 1,4 тыс. т ПЭТ-бутылок в год, которые будут перерабатывать во флекс - вторсырье для изготовления химических волокон. По объему это сопоставимо с тем, что собирают организации ЖКХ области, - 1,6 тыс. т полиэтиленовой тары за прошлый год.

"Вопрос с сырьем проработан. Предварительно заключены договоры на поставку нашему предприятию ПЭТ-бутылок организациями ЖКХ области. Кроме того, мы намерены и самостоятельно собирать сырье. В Пинске организовано 6 таких площадок, наше предприятие включено в реестр сборщиков", - дополнил Владимир Голышак.

Сейчас Пинский райисполком изучает общественное мнение о планируемом строительстве производственного корпуса по переработке полиэтиленовых бутылок в Логишине. В фойе здания райисполкома можно ознакомиться с архитектурно-планировочной концепцией объекта - ее презентация состоялась накануне. Общественное обсуждение проекта пройдет по 5 февраля.-0-