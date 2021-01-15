Завод по переработке ПЭТ-бутылок планируют построить в Пинском районе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 15 января 2021
Минск Переменная облачность -17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:16 Минздрав рассказал о признаках отморожения Общество
17:15 Мошенники похитили с двух банковских счетов брестчанки почти Br75 тыс. Происшествия
17:10 ФОТОФАКТ: Зимние прогулки панд в парке дикой природы в Китае Калейдоскоп
17:07 Школа молодого журналиста работает в БГУ Общество
17:06 Марсоход NASA будет записывать звуки Красной планеты Технологии
16:56 Новый резидент СЭЗ "Витебск" будет развивать производство специального гидропрессового оборудования Регионы
16:55 В Минске легковушка врезалась в стоящий троллейбус, а затем в маршрутку Происшествия
16:53 В Нью-Йорке переломился автобус-"гармошка": часть рухнула с эстакады В мире
16:50 К окунанию в прорубь нужно готовиться минимум за два месяца - Хроменкова Общество
16:28 ТЦСОНы с начала года выполнили около 1,2 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств Общество
16:26 В Беларуси почти 26% работников получают зарплату Br1-1,5 тыс. Общество
16:26 Лисы появились на улицах Петербурга из-за холодов В мире
16:25 ФПБ внесла в правительство пакет предложений по совершенствованию пенсионной системы Общество
16:11 Следователи Могилевской области устанавливают обстоятельства четырех убийств Происшествия
16:09 Брестчанин под видом продажи породистого щенка выманил у россиянки $2 тыс. Происшествия
16:07 ФОТОФАКТ: Мороз в Минске Регионы
16:06 Реальные денежные доходы белорусов в январе-ноябре 2020 года выросли на 4,4% Общество
16:04 В Польше зафиксирована рекордная с 1946 года смертность В мире
16:04 Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала с детскими пособиями В мире
16:02 Жительницу Лунинца осудили к 8 годам колонии за распространение ВИЧ Происшествия
16:00 Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2020 году выросло на 4,9% Экономика
15:54 Нацбанк продлил срок приостановления постоянно доступных операций регулирования ликвидности Экономика
15:50 В НББ открылась выставка к 90-летию художников Георгия и Натальи Поплавских Культура
15:45 Союзные парламентарии рассмотрят проект концепции сближения законодательств Беларуси и РФ Общество
15:44 Более 46 тыс. га новых лесов появилось в Беларуси в 2020 году Общество
15:41 В Британии выявили первый случай "бразильского" штамма COVID-19 В мире
15:40 Ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу В мире
15:35 Завод по переработке ПЭТ-бутылок планируют построить в Пинском районе Регионы
15:34 Академия музыки представила раритетные издания к 265-летию со дня рождения Моцарта Афиша
15:31 Смертельное ДТП с грузовиком в Могилеве: следователи ищут очевидцев Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
15 января 2021, 15:35

Завод по переработке ПЭТ-бутылок планируют построить в Пинском районе

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Завод по переработке полиэтиленовых бутылок планируют построить в этом году в Пинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Инициатором проекта выступил пинский переработчик изношенных автомобильных шин - ООО "Экопродшина". По предложению Пинского райисполкома под новую производственную площадку ООО выкупило в городском поселке Логишин земельный участок площадью около 0,5 га. Там планируется построить производственный корпус по переработке ПЭТ-бутылок и котельную, обеспечить завод инженерной инфраструктурой и коммуникациями, а также создать 19 рабочих мест.

"По нашим подсчетам, на реализацию проекта потребуется около Br2 млн, в том числе до Br800 тыс. составит стоимость оборудования. Основным инвестором выступает наш учредитель - концерн "Брестмясомолпром". Полностью проект должен быть реализован в сентябре текущего года. Сроки очень сжатые. Но это вполне реально", - отметил директор ООО "Экопродшина" Владимир Голышак.

Бизнес-план проекта сейчас находится на рассмотрении в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Предварительно с учетом мощности производственной линии заводу потребуется не менее 1,4 тыс. т ПЭТ-бутылок в год, которые будут перерабатывать во флекс - вторсырье для изготовления химических волокон. По объему это сопоставимо с тем, что собирают организации ЖКХ области, - 1,6 тыс. т полиэтиленовой тары за прошлый год.

"Вопрос с сырьем проработан. Предварительно заключены договоры на поставку нашему предприятию ПЭТ-бутылок организациями ЖКХ области. Кроме того, мы намерены и самостоятельно собирать сырье. В Пинске организовано 6 таких площадок, наше предприятие включено в реестр сборщиков", - дополнил Владимир Голышак.

Сейчас Пинский райисполком изучает общественное мнение о планируемом строительстве производственного корпуса по переработке полиэтиленовых бутылок в Логишине. В фойе здания райисполкома можно ознакомиться с архитектурно-планировочной концепцией объекта - ее презентация состоялась накануне. Общественное обсуждение проекта пройдет по 5 февраля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область Брестский облисполком Пинск проект производство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Новый резидент СЭЗ "Витебск" будет развивать производство специального гидропрессового оборудования
ФОТОФАКТ: Мороз в Минске
Фото из архива В Бресте зальют 20 ледовых площадок
Фото из архива В Миорском ТЦСОН обучают компьютерной грамоте и прикладному творчеству
Артем Дядев В Минской области окунуться на Крещение можно в 13 местах
Фото из архива Витебская таможня в 2020 году оформила в автоматическом режиме более 55% экспортных деклараций
Главное
Павел Каллаур, Александр Лукашенко и Валерий Бельский "Экономика прежде всего" - Лукашенко ориентирует банки на кредитование реального сектора, но без "воздушных денег"
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 2054
Каллаур: банковская система сохраняет свою устойчивость
Безопасность во время крещенских купаний в Беларуси обеспечат около 400 спасателей ОСВОД
Топ-новости
Лукашенко о санкционном давлении: мы должны научиться противостоять этому
Макей обсудил с послом Азербайджана график двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях
ФПБ внесла в правительство пакет предложений по совершенствованию пенсионной системы
"Сельская газета" помогает сохранять белорусские народные традиции - Луцкий
Позиция Украины по Беларуси навязана извне - Курылев
ФОТОФАКТ: Мороз в Минске
Союзные парламентарии рассмотрят проект концепции сближения законодательств Беларуси и РФ
Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2020 году выросло на 4,9%
Банк развития в 2020 году направил на поддержку МСП Br268 млн
Более 30 предприятий легпрома продают свою продукцию через БУТБ
Ученым года НАН Беларуси в 2020 году стал химик Владимир Агабеков
Морозы до -26°С градусов ожидаются в Беларуси 16 января
В сильный мороз ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния
Сообщить о существенном росте цен на лекарства или медизделия в Беларуси можно онлайн
Беларусь и Египет согласовали алгоритм дальнейших двусторонних контактов в IT-сфере
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.