17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Завод по производству топливных пеллет открыли в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на открытии производства подчеркнул, что строительство завода стало одним из этапов выполнения поручения Президента Беларуси по обеспечению полной переработки древесных ресурсов внутри страны. Речь о вовлечении в хозяйственный оборот низкокачественной древесины, пригодной для производства щепы и топливных пеллет. На производстве неликвидное низкосортное сырье превращают в высокорентабельную продукцию. Мощность нового завода - 5 т продукции в час.

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