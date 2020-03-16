Здание бывшего детского дома в Гомеле перепрофилируют под детсад и продленку для начальной школы

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшего детского дома в Новобелицком районе Гомеля перепрофилируют под детсад и группы продленного дня для учащихся начального звена средней школы №15. Такое решение принял председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Вопрос расширения и развития социальной инфраструктуры микрорайона-новостроя Хутор - на личном контроле губернатора. Для новоселов - молодых и многодетных семей - тема определения детей в учреждения образования стала одной из самых острых. После встречи с инициативной группой осенью 2019 года были выделены средства на подготовку проектно-сметной документации для строительства новой школы в разрастающемся жилом массиве.

С вопросом о ходе разработки ПСД жительница микрорайона обратилась в минувшую субботу на прямую телефонную линию председателя облисполкома. Геннадий Соловей заверил, что работа над ПСД начата. Остаток средств, при его наличии, будет направлен на нулевой цикл строительства школы.

Рассматривались также альтернативные варианты, чтобы увеличить в районе число мест для дошколят в учреждениях шаговой доступности. Один из них - смена профиля детского дома на ул.Жемчужной. Структура оптимизирована с преимущественным определением детей в семьи и заселением ребят в детский дом в Мозыре. На освободившихся площадях на первом этаже разместится детский сад, на втором и третьем - группы продленного дня для ребят из начального звена расположенной рядом средней школы №15.

Как рассказали в облисполкоме, в ближайшее время будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации и для возведения детского сада в микрорайоне. По предварительной информации, ПСД и строительство - перспектива 2022-2023 годов.

"После реализации этих проектов в здании бывшего детского дома разместится поликлиника, где будут обслуживаться жители микрорайона", - подчеркнули в пресс-службе.

Социальная инфраструктура - в числе приоритетов развития юго-восточного региона страны. Реализация таких проектов на особом контроле руководства области.-0-