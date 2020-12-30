Здание дома отдыха в Бресте продали с аукциона почти в два раза дороже начальной цены

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Здание дома отдыха в Бресте продали на последних торгах года 29 декабря почти в два раза дороже начальной цены, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Принадлежащее Брестскому отделению Белорусской железной дороги двухэтажное здание дома отдыха с сооружениями по ул.Герцена выставлялось на аукцион впервые. Начальная цена продажи составляла Br121,7 тыс. На лот претендовали трое участников. В итоге госимущество ушло с молотка за Br207 тыс. Новым собственником бывшего дома отдыха стала столичная частная компания, которая вместе с недвижимостью приобрела право заключения договора аренды земельного участка на 50 лет.

Всего на последних торгах года комитет "Брестоблимущество" выставил на продажу четыре объекта. Кроме дома отдыха была продана заправка УП "Брестоблгаз" в городе Высокое. Объект выставлялся с понижением цены на 80% за Br28. Административное здание вместе с гаражом и складом баллонов приобрела без торгов местная фирма с повышением начальной цены продажи на 5%.

Результативными оказались и электронные торги 28 декабря. Новый собственник появился у здания бани в деревне Кончицы Пинского района. Объект выставлялся за одну базовую величину. В итоге лот продан за Br42.

"В целом год для комитета выдался неплохим: продажи не упали, каждый четвертый аукцион оказался результативным. Из 169 объектов недвижимости, выставленных на продажу, у большей части появился шанс на вторую жизнь. Свыше 40% лотов проданы на электронных торгах", - прокомментировал предварительные итоги первый заместитель председателя комитета "Брестоблимущество" Дмитрий Булыга.-0-