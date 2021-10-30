Здание компрессорной Витебского комбината шелковых тканей продано с превышением цены в 7 раз

30 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание компрессорной Витебского комбината шелковых тканей продано на электронном аукционе почти за Br125 тыс., что примерно в 7 раз превысило начальную цену лота, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Единый государственный реестр сведений о банкротстве.

Распродажа имущества организована на электронной торговой площадке ipmtorgi.by при ликвидации предприятия для расчета с кредиторами. В состав лота включено одноэтажное кирпичное здание площадью 380,7 кв.м, возведенное в 1972 году (физический износ - 59%), с двумя пристройками и объектами инженерной инфраструктуры. На недвижимость зарегистрировались пять участников. Претендентам пришлось сделать 112 ставок, чтобы выявить победителя.

Специализированное здание расположено на берегу реки Западная Двина, вблизи Свято-Троицкого Маркова мужского монастыря, на территории которого в середине 1950-х годов создавался Витебский комбинат шелковых тканей. Основанная в XIV-XV веках обитель была закрыта в 1920 году. С тех пор, как в ноябре 2000 года решением Святого синода Белорусской православной церкви монастырь восстановлен, актуален вопрос о передаче производственных построек под нужды обители. Корпуса комбината окружают территорию монастыря, как бы прижимая его к реке.

Торги по компрессорной стали первым результативным аукционом по продаже недвижимости комбината после его выхода из санации и открытия ликвидационного производства в июле 2021 года. Активно распродается оборудование банкрота. Например, в сентябре покупатель из Ивановской области России приобрел сразу почти 60 ткацких станков и свыше 20 единиц другого оборудования на более чем Br110 тыс.

На 19 ноября назначен второй повторный аукцион по продаже четырехэтажного производственного корпуса с цокольным этажом и инженерными коммуникациями площадью 14,1 тыс. кв.м. Здание разделено на семь изолированных помещений разного назначения размером от 92,6 кв.м до почти 3 тыс. кв.м. Для обслуживания капитальных строений выделен земельный участок, который будет предоставлен в общую долевую аренду. В лот включено около 20 единиц оборудования, в том числе грузовой лифт и система видеонаблюдения. Потенциальному покупателю достанется и доска почета из керамзитной плиты и озеленение, включая "виноград девичий".

Витебский комбинат шелковых тканей образован в середине 50-х годов прошлого века. В 2000 году на базе имущественного комплекса комбината создано одноименное ОАО. Предприятие выпускало в том числе подкладочные, плащевые (для специальной и форменной одежды), технические ткани, ткани специального назначения с экранирующими свойствами.

Производство по делу о банкротстве ОАО "ВКШТ" возбудил экономический суд Витебской области в феврале 2015 года по инициативе самого должника. В декабре 2015 года была начата санация сроком (с учетом продления) до 23 июня 2022 года. В июле 2021-го на основании поступивших в суд ходатайства собрания кредиторов акционерного общества и позиции концерна "Беллегпром" решено открыть в отношении должника ликвидационное производство, которое должно быть завершено до 15 апреля 2022 года.-0-