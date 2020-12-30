Здание Слонимской синагоги продано на аукционных торгах

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание Слонимской синагоги, являющееся историко-культурной ценностью, продано на аукционных торгах, организованных комитетом "Гроднооблимущество", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Объект с двумя пристройками и верандой общей площадью 673,3 кв.м был выставлен на продажу с понижением начальной цены на 80% за Br27,4 тыс. За эту сумму, увеличенную на 5%, его приобрел единственный участник торгов.

По условиям продажи новый собственник обязан будет провести реконструкцию или капитальный ремонт недвижимого имущества с сохранением художественных, стилистических и конструктивных особенностей здания, подписать и зарегистрировать в Министерстве культуры охранное обязательство.-0-