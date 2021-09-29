Здание участка дефектоскопии в Лунинце продано на аукционе с превышением цены почти в 200 раз

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Цена на здание участка дефектоскопии в Лунинце выросла в ходе электронных торгов в сотни раз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Организованные комитетом на площадке БУТБ 28 сентября последние торги месяца оказались не только результативными, но и самыми продолжительными в практике "Брестоблимущества". Упорная борьба за здание участка дефектоскопии в Лунинце продолжалась между тремя участниками без преувеличения весь день и завершилась почти в 18.00. Объект Барановичского отделения Белорусской железной дороги выставлялся за одну базовую величину (1 БВ - Br29). Лот, состоящий из здания и оборудования в нем, предлагался за Br58. В итоге победу одержал местный индивидуальный предприниматель, купив недвижимость за Br11,08 тыс.

Новых собственников в результате этих торгов обрели еще два объекта. Они были проданы единственным участникам с повышением начальной цены продажи на 5%. Так, здание лабораторного отдела районного центра гигиены и эпидемиологии в Каменце, выставлявшееся с понижением цены на 80%, приобрел житель Высокого за Br14,4 тыс. Принадлежащая РУП "Белтаможсервис" стоянка временного задержания транспорта возле агрогородка Верхний Теребежов в Столинском районе на торгах была представлена впервые. Несмотря на это, покупатель на площадку нашелся сразу. Стоянку общей площадью в 1,3 тыс. кв.м приобрело ООО из Минска за Br26,8 тыс.

Комитет "Брестоблимущество" отмечает в этом году рост продаж неиспользуемых объектов недвижимости: за восемь месяцев они увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продано более 80 объектов на общую сумму более Br2,1 млн. Лидером спроса у потенциальных покупателей остаются объекты с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине, - они составили почти треть от общего числа продаж.

Торги по продаже государственного имущества проводятся по вторникам и пятницам. В настоящий момент на продажу выставлено более 50 объектов. На 30 сентября комитет назначил аукцион, на который выставлены две АГЗС в Барановичах с понижением цены на 80%.-0-