Земельные вопросы и природоохрана: жители Минской области обратились на горячую линию КГК

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 обращений поступило на горячую линию Комитета госконтроля Минской области по вопросам соблюдения земельного и природоохранного законодательства в Минском районе, сообщили БЕЛТА в КГК.

Звонили жители не только Минского, но и других районов столичного региона, а также Минска. Кто-то высказывал замечания по поводу наведения порядка на территориях агрогородков и дачных кооперативов, кого-то волновали вопросы уплаты земельного налога, деятельности коммунальных служб и предприятий.

"Например, были сообщения, что в садоводческих товариществах "806 километр" (Дзержинский район) и "Тарасик" (Борисовский район) значительная часть участков пустует, территория зарастает и не убирается, - рассказали в КГК. - Еще граждане информировали о возможных нарушениях земельного законодательства при возведении построек в деревне Тычины Солигорского района, ненадлежащем состоянии земельных участков в деревне Кайково и плохом качестве водопроводной воды в деревне Богатырево Минского района".

В КГК Минской области заверили, что каждое обращение будет проанализировано, изложенным в них фактам дадут объективную оценку. По отдельным обращениям уже даны поручения для детального разбирательства и принятия мер местным органам власти.

Информация от людей также поступала на электронный адрес областного комитета госконтроля. Таким образом, например, жители агрогородка Колодищи рассказали о неудовлетворительном состоянии земельных участков и строений по улицам Военный городок, Волгоградской и Радюка.

В 2021 году Комитет госконтроля Минской области провел 15 проверок по вопросам землепользования, во многих случаях установлены нарушения требований земельного и природоохранного законодательства, а также порядка предоставления, использования и изъятия земельных участков. В ходе проверок на территории региона выявлен 71 случай самовольного занятия земельных участков (в том числе в Минском районе - 21). В границах населенных пунктов Минского района установлено 55 земельных участков, пользователи которых припозднились с их освоением. В Минском районе также выявлено более 60 незанятых земельных участков, информация о которых не была размещена для возможных землепользователей на официальном сайте райисполкома.-0-