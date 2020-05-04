Землю из мест воинской славы Минска собрали в капсулу для акции "Во славу общей Победы"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония передачи земли с мест воинской славы столицы во время акции "Во славу общей Победы" прошла в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Землю, собранную из мест братских могил, мемориальных комплексов, воинских захоронений, крупнейших кладбищ всех районов Минска сегодня поместили в капсулу у мемориального комплекса "Тростенец". Ее направят в крипту храма-памятника в честь Всех Святых. Протоиерей Федор Повный отметил, что через подобные мероприятия можно прожить историю страны. "Мы как благодарные потомки наших славных героев не имеем права допустить забвения и попрания истории. Эта памятная капсула из города-героя Минска - наша оборона и прививка от забвения и духовной смерти, которая гораздо более страшна смерти физической. Эта акция особо важна для молодых людей, которые через нее осознают истинные ценности, такие как человеческая жизнь, дом, семья, мир. Эта акция - неопровержимое доказательство героизма нашего народа, трагизма и драматизма судеб, разрушенных войной", - сказал он.

Протоиерей Федор Повный

Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран обратил внимание, что волонтеры акции "Во славу общей Победы" по всей стране в деталях восстанавливают события войны и истории судеб своих земляков, погибших за родину, приводят в порядок места их захоронений, ведут поисковую работу. "Героический путь для нас - это не далекая история, а часть нашей жизни. У каждой белорусской семьи своя сокровенная летопись войны: письма с фронта, пожелтевшие фотографии, воспоминания, напутствия ветеранов, которые передаются детям и внукам. Главное предназначение акции - сохранить память о войне и увековечить победителей. Нам и будущим поколениям важно помнить и знать, что самое ценное - мирная, спокойная, стабильная жизнь. Пусть эта капсула напомнит нашим детям, внукам, как важно и ценно оберегать мир", - поделился мнением представитель городской мэрии.

Артем Цуран

Председатель совета Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев подчеркнул важность проведения подобных мероприятий накануне Дня Победы. "Это событие для нас исключительно важное, поскольку мы помним и вспоминаем тех, кто защищал наше Отечество, кто отдал свою жизнь за него и сделал все для того, чтобы наша родная страна процветала", - сказал он.

Акция "Во славу общей Победы" проходила повсеместно в Беларуси. С памятных мест, где похоронены погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители, собирали символические горсти земли. Капсулы с землей передают в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.-0-

Фото Оксаны Манчук