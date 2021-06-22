Жара стала причиной деформации путепровода в Печах

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путепровод в Печах деформировался по причине аномальной жары. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора Белорусского дорожного научно-исследовательского института Михаил Берестевич.

"Специалисты предприятия провели обследование поврежденного объекта в Печах, на котором поднялась плита примыкания мостового переезда с дорогой. Выяснили, что причиной деформации путепровода стала аномальная жара. Во время высоких положительных и низких отрицательных температур любое пролетное строение перемещается. Это случилось и с объектом в Печах - при расширении из-за жары пролет "столкнулся" с дорогой, что спровоцировало появление трещины", - рассказал Михаил Берестевич.

Техническое заключение по путепроводу будет готово к концу недели, после чего станут известны сроки проведения ремонта.

О проблемах с путепроводом в Печах стало известно вечером 18 июня. Для безопасности граждан он был закрыт на переезд. На данный момент объезд поврежденного объекта организован по улице Братьев Вайнрубов в микрорайоне Зеленый Городок. Со стороны Минска по трассе Р53 в Печи можно попасть через агрогородок Пересады, а с трассы М1 - через деревню Гора.-0-