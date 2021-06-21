21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте поврежденного моста в Печах работают специалисты дорожной службы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Борисовском райисполкоме.

О неполадках с мостом в Печах стало известно вечером 18 июня. В тот же день для безопасности граждан он был закрыт на переезд. "На объекте поднялась плита примыкания мостового переезда с дорогой. Сегодня на место приехали специалисты государственного предприятия "Белорусский дорожный научно-исследовательский институт". Они проведут комплексное обследование моста и сделают техническое заключение, после чего начнем проводить ремонтные работы", - рассказали в райисполкоме.

На данный момент объезд поврежденного объекта организован по улице Братьев Вайнрубов в микрорайоне Зеленый Городок. Со стороны Минска по трассе Р53 в Печи можно попасть через агрогородок Пересады, а с трассы М1 - через деревню Гора.-0-