Жертв первого массового расстрела мирных жителей вспоминают в Ганцевичском районе

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12 августа, Ганцевичский р-н /Корр. БЕЛТА/. Акция "У памяти нет срока давности" проходит сегодня в Ганцевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.День памяти приурочен к 80-й годовщине массового расстрела мирных жителей на 7-м км дороги Ганцевичи – Хотыничи. В этот день, 12 августа 1941 года, фашисты согнали более 300 жителей Ганцевичей, в основном это были евреи, вывели их за окраину местечка и расстреляли в лесном массиве."Это был первый массовый расстрел мирных жителей в Ганцевичском районе. Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Среди них были целые семьи – дети, женщины, старики, - отметила директор районного краеведческого музея Наталья Кулеш. – Всего же за годы Великой Отечественной войны на территории района погибли 8 тыс. 725 человек".День памяти начался с молебна в Свято-Тихоновской церкви райцентра и продолжился крестным ходом к месту захоронения безвинных жертв нацизма. У Братской могилы, где в 2005 году установили новый памятник, состоялся митинг-реквием. В нем приняли участие представители руководства района, трудовых коллективов, духовенство, воспитанники воскресной школы, учащиеся Хотыничской средней школы – всего около 100 человек."Самое главное в жизни – мир на земле. Наверное, миролюбие и толерантность – основа менталитета белорусов. Поэтому наша задача – нынешнего и будущих поколений – помнить о произошедшем здесь 80 лет назад, чтобы никогда не допустить его повторения", - отметил председатель Ганцевичского райисполкома Владимир Белов.Участники акции почтили память соотечественников минутой молчания, возложили венки и цветы к месту их гибели.-0-