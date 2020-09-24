Жилфонд и социальная инфраструктура Бреста готовы к отопительному сезону

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте жилищный фонд и социальные объекты получили паспорта готовности к новому осенне-зимнему периоду. Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Жилой фонд готов на 100%. Получены паспорта готовности на все 13 жилищно-эксплуатационных служб КУП "ЖРЭУ г.Бреста" - это 1391 дом, в том числе 1116 подключенных к системе центрального отопления. Готовы к работе в зимних условиях все 28 котельных, находящихся в городской коммунальной собственности", - рассказал Александр Рогачук. Он добавил, что паспорта получили все учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

В межсезонье коммунальщики областного центра модернизировали 13,5 км тепловых сетей. В городе сформировали запас песко-соляной смеси, для обработки дорог ее заготовлено 25 тыс. т. Для уборки улиц также планируют привлечь 78 единиц автотракторной техники. Договора на помощь техникой при обильных осадках заключены с 26 организациями.-0-