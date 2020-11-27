Жилищное строительство в микрорайонах Билево в Витебске планируется завершить к концу 2022 года - УКС

27 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. К концу 2022 года в витебских микрорайонах Билево-2 и Билево-3 планируется завершить жилищное строительство, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер управления капитального строительства Витебска Сергей Польский.

По заказу УКС Витебска в этом году в микрорайонах Билево было построено 12 жилых домов общей площадью более 50 тыс. кв.м и средняя школа №47 с бассейном. Сейчас завершается застройка девятого квартала в Билево-3. До конца текущего года планируют ввести в строй 16-этажный панельный дом на 128 квартир. В 2021 году здесь возведут еще один монолитный дом, благоустроят дороги на улицах 33-й Армии и Баграмяна.

В этом году также начаты строительные работы в новом микрорайоне Черемушки, который располагается на пересечении Московского проспекта и улицы Короткевича.

В планах на 2021 год - приступить к жилой застройке шестого квартала в микрорайоне Билево-2, - отметил Сергей Польский. - Там появятся преимущественно трехподъездные 16-этажные дома - панельные и монолитные".

Жилой фонд пополнится новыми многоэтажками вдоль Московского проспекта, на улицах Короткевича, Баграмяна и др. Параллельно будет вестись застройка микрорайона Лучеса и поселка Тарный.

Кроме жилищного строительства в областном центре продолжаются ремонтные работы и благоустройство улицы Гагарина. Приступили к третьей, четвертой и пятой очередям реконструкции. От улицы Журжевской до офисного здания ОАО "Керамика" уложено дорожное полотно. Транспортный поток пущен по новой полосе. Сейчас демонтируют старую дорожную полосу. Значительная работа проводится по вынесению существующих электро-, водо- и канализационных сетей. Строят новую ливневую канализацию, магистральную сеть водопровода, идет устройство новой линии уличного освещения. Уже освоено порядка Br6 млн.-0-