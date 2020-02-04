Жировка станет легче: в Слониме реализуют пилотную программу по тепловой модернизации домов

4 февраля, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Слоним стал первым городом пилотной программы по тепловой модернизации многоквартирных жилых домов. Об этом сегодня на пресс-мероприятии в Слониме сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа по тепловой модернизации - это одно из направлений проекта по расширению устойчивого энергопользования, финансирование которого будет осуществляться Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и Глобальным экологическим фондом. На финансирование программы будет направлено около $60 млн. Первоначально реализовать ее планируется в Гродненской и Могилевской областях.

"Проект преследует одну простую цель - сделать жилье людей более комфортным и снизить стоимость коммунальных услуг. Как это работает? Жильцам дома предстоит проголосовать: если 2/3 из них одобряют программу, она начинает реализовываться", - рассказал Алекс Кремер. Далее жильцам необходимо выбрать один из вариантов реализации (условно их называют "большой" и "маленький"). В первом случае предусмотрен комплексный капитальный ремонт жилого дома, во втором - капремонт в сокращенных размерах. При реализации первого проекта счета на отопление в квартирах станут меньше на 40% , во втором случае экономия составит около 15%. Проект предусматривает, что жильцы понесут лишь половину расходов на эти работы. Причем, им дается рассрочка на 10 лет.

"Почему Слоним? Ответ прост. Руководство района выразило наибольшую заинтересованность в совместной работе по реализации программы", - отметил Алекс Кремер.

Реализация мероприятий программы будет осуществляться Департаментом по энергоэффективности при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства. К слову, в Слониме также запланирована модернизация теплоисточников, тепловых сетей.

"Ограничений в том, что возможно сделать, практически нет. Это термореновация, утепление цокольных и чердачных помещений, замена окон, входных групп, внедрение рекуператоров тепла, установка тепловых насосов, систем автоматического регулирования, приборов учета и ряд других технических мероприятий вплоть до внедрения IT-технологий и цифровизации", - пояснил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко. Он подчеркнул, что все мероприятия будут реализовываться на добровольной основе, и только жильцы вправе определять объем работ в каждом конкретном доме.

Планируется, что тем домам в Слониме, где согласятся на внедрение энергоэффективных мероприятий, предоставят техническую помощь за счет Глобального экологического фонда. В квартирах этих домов безвозмездно будут установлены индивидуальные системы учета и регулирования тепловой энергии, что позволит жильцам рассчитываться лишь за то, что они реально потребили.

"Первое время нужно будет агитировать людей, организовывать собрания, проводить разъяснительную работу. Однако, как только проект будет реализован в первых домах, заинтересованность жильцов в таких мероприятиях возрастет", - убежден Михаил Малашенко. Он рассказал, что конечным итогом реализации мероприятий для каждого конкретного дома станут уменьшение коммунальных платежей и улучшение условий проживания.

В декабре 2019 года вступил в силу указ №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов", реализация которого позволит снизить уровень теплопотребления многоквартирных жилых домов за счет внедрения мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование тепловой энергии.-0-