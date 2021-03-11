Жителей 58 домов Борисовского района предупредили об ухудшении качества воды

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителей 58 частных домов Борисовского района предупредили об ухудшении качества питьевой воды. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"10 марта в 16.45 спасателям поступило сообщение о том, что специалистами Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии выявлено превышение содержания нитратов в воде двух трубчатых и одного шахтного колодцев в деревне Копачевка Борисовского района Минской области. Жители 58 частных жилых домов (66 человек) проинформированы о возможном применении воды только для хозяйственно-бытовых нужд. Организован подвоз питьевой воды", - рассказали в пресс-службе.

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