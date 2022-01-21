Жители Дмитриевки помогли школьному музею собрать более чем 400 экспонатов

21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Старинная пожарная каска, фрагменты печатного станка и еще более 400 экспонатов хранит школьный музей Дмитриевского УПК детский сад - средняя школа в Кличевском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель музея, педагог-организатор Валентина Маркова.

"История нашего музея начиналась еще в 80-х годах прошлого столетия. Тогда и начали формироваться фонды с экспонатами. В 2013 году музей оформился в отдельное помещение, которое поделено на три исторических зоны. В первом зале размещаются рушники, вышивки, предметы обихода и многое другое. Во втором размещены экспонаты, посвященные истории Великой Отечественной войны. Здесь собрана и представлена информация о жителях нашего агрогородка, которые героически защищали Родину от врагов. Люди принесли осколки снарядов, найденные в местном лесу, документы, фотографии, боевые награды участников военных действий, партизан. Третий зал посвящен истории нашей школы и ее выпускников", - отметила руководитель музея.

Формировать фонды помогали жители агрогородка. "Все, что представлено здесь, хранилось в семьях, старых домах нашего населенного пункта. Люди приносили предметы быта, вышивки и рушники, доставшиеся им от прабабушек, старинные предметы сельскохозяйственного труда. Все это наша история и культура, которую мы сохраняем для молодого поколения", - подчеркнула Валентина Маркова.

Школьный музей участвует в образовательном процессе. "Кроме того, что гости нашего агрогородка могут посетить музей, мы активно включаем экспонаты в образовательный процесс. Здесь проходят занятия, уроки мужества. Изучать историю родного края намного интереснее, когда есть возможность прикоснуться к ней", - отметила педагог-организатор.

Среди самых интересных экспонатов - пожарная каска XIX века, найденная на территории школы, фрагменты печатного станка партизан. "Еще один интересный экспонат - маслобойка из цельного куска дерева. Обычно их собирали из нескольких дощечек. Есть еще глиняный горшок, оплетенный металлической проволокой. Такой же я видела во время экскурсии в Мирском замке, - рассказала Валентина Маркова. - Работа по сохранению истории и культуры в нашей школе никогда не останавливается".

"Мы уделяем много внимания патриотическому воспитанию ребят. Постоянно проходят тематические занятия, в том числе в нашем музее. Наши учащиеся знают и уважают историю своего края, страны. Без знания своих корней и событий прошлого нельзя строить настоящее и будущее, - отметил директор учреждения образования Александр Радько. - В Год исторической памяти для учащихся пройдет много интересных мероприятий и экскурсий. Уже завтра (22 января. - Прим. БЕЛТА) 25 наших учеников отправятся на экскурсию в музей Великой Отечественной войны в Минске, чуть позже посетим мемориальный комплекс "Борки" в Кировском районе Могилевской области".

В учебно-педагогическом комплексе обучаются 89 ребят, еще 24 посещают детский сад.-0-