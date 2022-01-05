Живой рождественский вертеп появился у Коложской церкви в Гродно

5 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Возле Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви накануне одного из главных праздников православных верующих появился живой рождественский вертеп, передает корреспондент БЕЛТА.

Своеобразным праздничным украшением территории у Коложи стали живые коза и овечки. Привезли их из пригородного агротуристического комплекса. Условия содержания животных не будут отличаться от тех, что были у них в комплексе, поэтому стресса для них не будет.

"Ждем жителей нашего города с детьми, ждем гостей. Важно приходить сюда не только за тем, чтобы посмотреть животных, погладить их, а затем, чтобы у живого вертепа рассказать подрастающему поколению, как проходило Рождество, в каких условиях рождался Господь, почему он пришел в этом мир. Через все это он несет любовь к человеческому роду и именно к этому призываемся мы все с вами, чтобы проявить любовь к Богу через заботу, самое доброе отношение к друг другу и братьям нашим меньшим", - отметил настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников.

Александр Болонников

Храм украсили к Рождеству. Внутри Коложи устроен маленький вертеп, в котором на рождество выставят точную копию Даров Волхвов из монастыря Святого Павла, расположенного на горе Афон в Греции. В Гродно эта копия выставляется впервые.

Вертеп на территории храма будет доступен для обозрения в течение недели.-0-

Александр Болонников укладывает в вертеп точную копию Даров Волхвов из монастыря Святого Павла, расположенного на горе Афон в Греции

Фото Леонида Щеглова