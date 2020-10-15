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15 октября 2020, 17:28

Жизнь на селе, армия по контракту и грантовая поддержка - молодежную политику обсудили в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жизнь на селе, армия по контракту, грантовая поддержка инициатив и стартапов молодежи - это лишь небольшая часть вопросов, которые обсудили сегодня во время работы диалоговой площадки "Молодежная государственная политика - взгляд в будущее" в Могилевском государственном университете продовольствия, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками обсуждения стали около 50 человек - студенты и работающая молодежь, перспективные молодые люди - кадровый резерв области, представители общественных организаций, вузов, исполнительной власти и депутатского корпуса.

"Молодежь - двигатель прогресса. Сегодня важно, чтобы именно она высказывала свои инициативы и мнения по развитию нашей страны. Ведь именно им дальше жить здесь и развивать страну", - отметил член Совета Республики, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

По словам Дмитрия Воронюка, современную молодежь волнует много вопросов. "На первом месте у многих, как ни странно, досуг. Молодежь, особенно не в столице или областных центрах, интересует, где встречаться и собираться, и не обязательно это будут увеселительные заведения. Они хотят играть в настольные, интеллектуальные игры, образовываться, собираться, общаться. Ищут средства для коммуникации, и государство должно подставить плечо, местные исполнительные органы должны предоставить эти площадки. Причем зачастую молодежь приходит уже с готовыми идеями, просят лишь пространство, а дальше готовы реализовывать все сами", - отметил он.

Еще один важный аспект развития молодежной политики - поддержка спортсменов-неформалов и тех, кто катается на скейтах, роликах, велосипедах. И для этого необходимы специальные площадки. Дмитрий Воронюк уверен, что создать такие места для тренировок не проблема. "Однако важно, чтобы за состоянием таких парков следили. И не только коммунальные службы, но и сами спортсмены", - подчеркнул он.

Обсуждает молодежь закрепление на селе. "Мне импонирует, что более взрослая молодежь, работающая в малых регионах, заинтересована, чтобы к ним приезжали другие ребята и работали там. Сейчас активно развивается предпринимательская деятельность, нет сложностей, чтобы открыть свое дело. Но важно не прогореть, а этому уже нужно учиться. Звучала идея создать некий национальный фонд поддержки молодежных инициатив, куда бы отдельные предприятия или менторы отправляли финансы. А премии присуждала сама молодежь на конкурсной основе. Неформальный аналог грантовой поддержки", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

Активная молодежь Могилевской области пришла на встречу с разнообразными идеями. Владислав Ласица учится в Белорусско-Российском университете на 5 курсе. Он выступил с предложением по поводу армии по контракту. "В этом году заканчиваю университет, как у молодого специалиста есть свое рабочее место. В ноябре сталкиваюсь с призывом в армию, буду должен отдать родине год, а мне хочется развиваться в своем направлении, идти к своим целям и выполнять свои задачи на рабочем месте. В этом вопросе хочется, чтобы у нас была возможность выбора", - поделился молодой человек.

Анна Попейко - молодой специалист, преподает белорусский язык в агрогородке Радомля Чаусского района. Девушка выступила с предложением, чтобы декретный отпуск полностью засчитывался в стаж. "Меня очень волнует эта тема. Ведь в будущем я тоже планирую стать мамой. И мне кажется, было бы честным засчитывать декретный отпуск в стаж. Ведь воспитание детей - это большая ответственность и непростой труд", - отметила девушка.

Во время работы диалоговой площадки озвучивали разные идеи и предложения. Среди них - поддержка молодежных форумов и грантовая поддержка некоммерческих организаций, создание единой базы данных востребованных профессий, центров занятости для молодежи и поддержки предпринимательской деятельности, увеличение финансирования для развития молодежной политики, разработка новых и современных форм и методов работы с подрастающим поколением в школах и детских садах, патриотическое воспитание молодежи.-0-

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