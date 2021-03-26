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26 марта 2021, 12:40

Жизнь начинается с воды

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И с этим утверждением трудно не согласиться. Как известно, первые живые организмы на нашей планете зародились в древних океанах, и только спустя миллионы лет эволюции вышли на землю. H2O остается незаменимым компонентом для человеческого организма. Именно поэтому стабильные поставки воды в наши дома – стратегическая задача. И специалисты УП "Витебскоблводоканал" с ней справляются отлично.

Один век и четверть сверху

Исторический факт: первый водопровод на территории современной Витебщины (непосредственно в областном центре) появился в 1894 году. При этом, в отличие от остальных городов тогдашней Российской империи, город смог построить его своими силами. С тех пор сеть водопровода только расширялась и совершенствовалась, постепенно приходя в другие города и населенные пункты Витебской области. Таким образом, городская система насчитывает уже почти 125 лет.

– В 2000 году случилось знаковое событие, – рассказывает заместитель генерального директора предприятия Валентина Масько, – в области создали организацию, которая под своей эгидой объединила часть водопроводно-канализационного хозяйства региона. А в результате последнего преобразования, несколько лет назад, предприятие оформилось в современном статусе, окончательно завершив создание профильной отрасли в масштабах области. К слову, это был пилотный проект на уровне республики, призванный улучшить качество предоставляемых услуг.

Кстати, полученный опыт уже успешно применяется в других регионах страны. Естественно, с поправкой на локальные особенности. Сегодня организация насчитывает, помимо административного аппарата, еще девять филиалов, обслуживающих 1118 населенных пунктов во всех районах области. Предприятие немаленькое, даже в масштабах республики. Ежедневно стабильное водоснабжение обеспечивают более трех тысяч сотрудников, под руководством генерального директора Хвалько Алексея Николаевича, который занимает свою должность уже более 7 лет.

Чистая – в каждый дом

Один из приоритетов деятельности областного водоканала – реализация подпрограммы "Чистая вода". Здешняя живительная влага, как и в большинстве регионов страны, поступает в краны из подземных источников, вода в которых отличается высоким содержанием железа. Поэтому реализация программы в большинстве случаев означает строительство новых станций обезжелезивания. Только за последние пять лет в рамках проекта в области появилось 98 таких объектов. При этом 48 только за 2020 год.

– Это позволило увеличить показатель доступности чистой воды до 96,3%. Хотя еще в 2016-м цифра была почти на 12% ниже. Прогресс очевидный. Кстати, в Витебске, Полоцке и Новополоцке вопрос закрыт навсегда. Жители этих городов полностью обеспечены чистой питьевой водой, – продолжает Валентина Масько.

Эта работа продолжится и далее. В планах на текущий год – увеличить количество потребителей в области, получающих чистую питьевую воду, до 97,2%. Для этого специалистам необходимо построить 18 станций обезжелезивания. Таким образом, еще 22 населенных пункта смогут пользоваться водой надлежащего качества.

– Но и это далеко не полный перечень. В Миорах мы завершим проектные работы по будущему строительству очистных учреждений. В областном центре оканчивается возведение площадки для компостирования ила, образующегося в результате осадков. К слову, последний проект реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, – отмечает заместитель генерального директора.

Залог общего успеха

Добиться подобных результатов без мотивированного коллектива довольно сложно. Именно поэтому поддержка работников является одним из ключевых направлений предприятия.

– Естественно, только одной зарплатой сыт не будешь, – говорит Валентина Масько. – У каждого филиала есть собственный коллективный договор, согласно которому работники получают различные выплаты, в том числе на оздоровление. Кстати, сотрудники могут приобретать путевки в белорусские санатории, чем активно пользуются. В том числе оздоравливая своих детей.

Что же касается "тимбилдинга", то сборные команды структурных подразделений регулярно участвуют в спортивных мероприятиях как на районном, так и на более высоких уровнях.

На предприятии – чуть более трех тысяч человек. Во многих филиалах успели сложиться трудовые династии, общий стаж которых насчитывает десятки лет.

– Приходят к нам и начинающие кадры. А это значит, что у предприятия есть будущее. Сейчас молодежь активная, вдумчивая, учится и становится опытнее буквально с каждым днем. И это очень радует, – подчеркивает заместитель генерального директора.

В канун профессионального праздника многие сотрудники получат различные награды, грамоты и поощрения. Однако, по мнению Валентины Масько, это далеко не самое главное в работе специалистов.

– Водоканал – уникальное и стратегическое предприятие. Ежедневно от слаженной работы людей зависит жизнедеятельность сотен тысяч человек, которые привыкли к практически бесперебойному водоснабжению. Сами понимаете, насколько разветвлен и сложен механизм. И когда он действует слаженно, без сбоев, – для нас это лучшая награда. Будем прикладывать все усилия, чтобы жители Витебщины получали качественные услуги и впредь, – заключила специалист.

Выноска: За 2020-й усилиями предприятия проведено строительство 25,5 км новых сетей водопровода и 3,8 км – канализации. В регионе пробурено четыре артезианские скважины. А в этом году планируется переложить порядка 80 км старых сетей, что составляет около 3% от общей их протяженности.

На балансе предприятия:

1713 артезианских скважин,

239 станций обезжелезивания,

5232 км водопроводных сетей,

613 водонапорных башен,

6229 пожарных гидрантов; 205 очистных сооружений канализации (в том числе 99 с полной биологической очисткой и 106 полей фильтрации),

2025 км сетей водоотведения,

368 канализационных насосных станций.

Уважаемые работники коммунальной отрасли!

От всей души примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Ваш нелегкий и ответственный труд в значительной степени определяет условия жизни и быта людей. От эффективности вашей работы и качества предоставляемых услуг во многом зависят настроение и здоровье каждого жителя нашей области, уют и комфорт в наших домах, чистота и порядок на улицах больших и малых городов, сельских населенных пунктов.

Выражаем уверенность, что вы продолжите дальнейшее динамичное развитие отрасли, проявите инициативу и творчество в достижении поставленных задач.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения и успеха в вашей непростой, но такой необходимой людям работе!

Хочется пожелать всем здоровья, успехов, чаще слышать слова благодарности за свой труд, в том числе и от населения, ведь ежедневная нелегкая работа всех тружеников водопроводно-канализационного хозяйства незаметна, когда она сделана хорошо.

Размещение рекламы на БЕЛТА

С уважением, коллектив УП "Витебскоблводоканал"

Александр Новохрост

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