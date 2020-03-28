ЖКХ, выплаты зарплат и благоустройство - Шерстнев провел телефонную линию

28 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С проблемами в сфере ЖКХ, выплаты зарплат и вопросами благоустройства городов обратились сегодня жители Витебской области к председателю облисполкома Николаю Шерстневу во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из первых дозвонилась жительница Орши. Женщина рассказала, что в городе хотят сократить работников в местном подразделении Белорусской железной дороги. Николай Шерстнев поручил председателю райисполкома Игорю Исаченко разобраться в этом вопросе и не допустить увольнения людей.

Два обращения поступило от жителей дома по ул.Чкалова, 29 в Витебске. Женщины жаловались на плохое состояние внутридворовых дорожек и детской площадки, оборудование которой серьезно изношено. Местной власти предстоит устранить недостатки.

Со своей проблемой обратилась витебчанка с улицы 6-я Загородная. Это частный сектор, где нет асфальтного покрытия, а временное грейдирование и подсыпка гравием проблемы не снимает. Председатель Витебского облисполкома ориентировал мэра города на необходимость основательно взяться за благоустройство частного сектора. "Должна быть последовательная и системная работа в этом направлении. Практически весь частный сектор без дорог. Проблемы нарастают ежегодно, решайте их", - обратился Николай Шерстнев к главе города Вадиму Зарянкину.

Во время трехчасовой прямой линии поступило три звонка от работников сельхозорганизаций Витебской области. Люди сетовали на задолженности по выплатам зарплат. Губернатор заверил, что 30-31 марта со специалистами региона рассчитаются.

Пенсионер из Витебского района жаловался на состояние воинского захоронения в деревне Шапуры, где покоятся около 17 тыс. человек. Особенно он обратил внимание на воду, которая часто скапливается за мемориалом, не давая людям пройти. По словам главы района Геннадия Сабынича, в 2021 году намерены провести серьезную реконструкцию мемориала. Николай Шерстнев добавил, что в ближайшее время он собирается выехать на место и оценить ситуацию.

Во время телефонной линии к губернатору обратилось более 20 человек. Чаще всего звонили жители Витебска и Орши. Они затронули вопросы ремонта и утепления стен многоэтажек, проведения оптоволокна и парового отопления в дома, развития бизнеса, проблемы банковского обслуживания, земельных претензий и споров между родственниками.

На предыдущей телефонной линии председателя облисполкома, которая прошла 23 ноября прошлого года, было дано 33 поручения, из них 27 выполнено. К дисциплинарной ответственности привлечены два начальника ЖЭУ Витебска. Некоторые вопросы остаются на контроле.-0-