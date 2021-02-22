Жук: все социальные обязательства перед жителями Гродненской области в 2020 году выполнены

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В непростом 2020 году экономика Гродненской области выстояла и позволила выполнить все социальные обязательства перед жителями региона. Об этом сегодня перед сессией областного Совета депутатов сообщил журналистам его председатель Игорь Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

Основным вопросом, вынесенным на сессию облсовета, стали итоги социально-экономического развития региона в 2020 году.

"Ушедший год в связи со многими факторами был непростым. Но, несмотря на сложности, экономика региона выстояла и сделала определенный шаг вперед, - сказал Игорь Жук. - В этом плане особо отмечу работу отрасли сельского хозяйства, которая по сравнению с 2019 годом приросла на восемь процентных пунктов. Благодаря слаженной и динамичной работе коллективов предприятий значительно возрос и объем поставок продукции региона на экспорт. Это позволило прежде всего выполнить все социальные обязательства перед жителями области: обеспечить рост реальных доходов населения, выплаты пенсий и пособий, строительство жилья".

Сейчас депутаты и руководители различного уровня работают над программой социально-экономического развития области на предстоящую пятилетку.

"Основные приоритеты определены - рост благосостояния людей и развитие экономического потенциала", - подчеркнул Игорь Жук. Он отметил, что в этом плане внимание будет уделяться как традиционным отраслям, например, агропромышленному комплексу, реализации крупных инвестпроектов на предприятиях, так и развитию малого и среднего бизнеса, привлечению прямых иностранных инвестиций.

Ряд вопросов на перспективу был рассмотрен и во время сессии облсовета. В частности, сегодня принята областная инвестиционная программа. На ее реализацию в текущем году будет направлено более Br140 млн. Прежде всего средства пойдут на строительство жилья, объектов социальной инфраструктуры, ремонт и модернизацию учреждений образования и здравоохранения.-0-