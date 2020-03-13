Журналисты телеканала "Беларусь 4". Могилев" пройдут путями Победы

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 4". Могилев" подготовил телевизионный проект "Пути Победы". Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА на телеканале.

Журналисты планируют объехать все регионы Могилевской области, чтобы рассказать о малоизвестных страницах героического подвига советского народа в военные годы. Речь пойдет о крупных фронтовых сражениях, деятельности партизанских отрядов и подполья.

"Современному человеку всегда не хватает времени. Торговые центры, скидки, фастфуд, социальные сети, селфи. Но пора остановиться и заглянуть в историю семьи, города, страны, ведь у человека без прошлого нет будущего, - говорит ведущий программы, школьный учитель истории Илья Киртока. - Мы расскажем о широких известных дорогах и исследуем маленькие загадочные тропинки, которые привели нашу страну к Победе".

Первый выпуск программы посвящен легендарному бою батальона милиции капитана Константина Владимирова у деревни Гаи Могилевского района в июле 1941 года. До недавнего времени не было ни одного вещественного подтверждения точного места сражения, в котором участвовали могилевские милиционеры. Авторы программы встретились с местными жителями, которые были очевидцами военных событий или помнят рассказы родных об этом бое. Пообщались с историками и краеведами, а также поисковиками, которым недавно все же удалось найти место последнего боя батальона Константина Владимирова.-0-

Фото телеканала "Беларусь 4". Могилев"