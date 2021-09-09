Зона отдыха "Жара" открылась на берегу Чижовского водохранилища

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая зона отдыха под манящим в сентябре названием "Жара" открылась сегодня в Заводском районе столицы - на берегу Чижовского водохранилища в районе ул.Корзюки, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще до официального открытия местные жители, в том числе и новоселы нового района застройки, оценили и мелкий песочек насыпного пляжа, и удобные шезлонги. Время от времени можно видеть и любителей пляжного футбола и волейбола, просто здорового образа жизни на обустроенных здесь площадках и турниках. То тут, то там на многочисленных лавочках и на огромных качелях отвлекаются от забот и спокойно созерцают природу взрослые, отдыхают от беготни дети. Больше всего пришлась по вкусу смотровая площадка с ограждением, плавучий рыбацкий домик - виды открываются изумительные.

В ходе строительства нового микрорайона дома частного сектора снесли не только там, где теперь высятся многоэтажки, но и на берегу водохранилища. Площадку расчистили от кустарника и сухостоя.

"Мы живем в Заводском районе и специально приехали посмотреть на это место. Рады, что здесь так благоустроили зону отдыха. Даже не знали, что тут так все изменилось - раньше деревня была", - поделился впечатлениями минчанин Дмитрий с дочкой Лерой.

Дополнительные зоны отдыха появились в этом сезоне в каждом районе города. В Московском, например, продолжили развитие экотропы на участке от ул.Чюрлениса до ул.Семашко вдоль поймы реки Лошица. В Октябрьском обустроили территорию возле "Белой дачи", во Фрунзенском - в парке "Дививелка" в границах ул.Мазурова, Лобанка, Шамякина, в Центральном - набережной Свислочи за РНПЦ "Мать и дитя", в Советском - на острове на Цнянском водохранилище, в Ленинском - возле Чижовского водохранилища, в парке им.Грековой (пересечение пр.Рокоссовского и ул.Малинина), в Первомайском - на берегу водоема в жилом квартале "Магистр", в Партизанском - в лесопарковой зоне "Степянка".

Таким образом, в каждом районе постепенно обустраиваются для прогулок и отдыха на природе те места, которые востребованы горожанами. В этой работе в том числе помогают предприятия города, которые участвуют в районных конкурсах креативных скамеек.

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