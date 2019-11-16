Зону инновационного развития планируют создать в Бресте

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский научно-технологический парк продвигает проект, предусматривающий создание инновационной зоны Бреста и области Smart Brest, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Брестского научно-технологичного парка Дмитрий Макарук.

Зону инновационного развития предлагают создать в центральной части областного центра: рядом проходят железнодорожные пути, автодорога М1/Е30, высоковольтная линия. Инициатива предполагает объединение территорий электролампового и электромеханического заводов, коврового комбината и других предприятий. Их площади - почти 120 га - сейчас не используются в полном объеме. Реализация проекта позволит их продать, передать в аренду либо же перепрофилировать производство за счет инвестиционных вложений. Это позволит там разместиться новым высокотехнологичным предприятиям.

"Хотим создать территорию инновационного развития по аналогии с такими зонами в Китае и Сингапуре, но с региональным уклоном, используя экономический, образовательный и научный потенциал Брестской области. У нас есть дорожная карта, которая предусматривает размещение на этой площадке высокотехнологичного машиностроительного производства и приборостроения, предприятий, связанных с искусственным интеллектом и нейронными сетями, IT, облачными технологиями интернета вещей", - пояснил задумку Дмитрий Макарук.

Зона инновационного развития должна действовать по принципу циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла). Она основана на возобновлении ресурсов, переработке вторичного сырья, переходе от ископаемого топлива к использованию возобновляемых источников энергии.

Проект рассчитан до 2025 года. Реализовать его планируется в рамках государственно-частного партнерства, сейчас ведется поиск инвесторов. "Инновационная зона даст основание развиваться отраслям с высокой добавленной стоимостью, выпускать высокотехнологичную и востребованную на рынках продукцию и услуги. Также это повысит инвестиционную привлекательность города, улучшит условия для закрепления молодых и талантливых специалистов", - подчеркнул директор Брестского технопарка.-0-