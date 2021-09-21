Звание школы мира присвоят детсаду и СШ в Лепеле

21 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня звание "Школа мира" будет присуждено яслям-саду №9 и средней школе №3 Лепеля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Лепельском райисполкоме.

Впервые в Витебской области школой мира станет дошкольное учреждение. Педагоги яслей-сада считают, что воспитание в детях добра, положительного отношения к миру, соседству, сотрудничеству нужно начинать с раннего возраста. "Наши дети принимают активное участие в жизни детского сада, начиная с малого. Наш коллектив придерживается принципа воспитания через дело. Пусть небольшое, но такое, чтобы оставляло след в памяти и сердцах воспитанников. Сделать кормушку для птиц, чтобы те не голодали зимой, смастерить что-либо другое или создать открытку для детей-сирот из приюта или ребятишек из других учреждений образования - это лишь малая толика того, чем мы занимаемся с дошкольниками. Показательным было празднование Дня Победы, когда сами родители проявили инициативу вместе со своими сыновьями и дочерями возложить цветы к воинским захоронениям. Приятно, что пример подают все взрослые, с которыми коммуницируют ребята", - рассказала заведующий яслями-садом №9 Светлана Шкиндер.

В процессе воспитания здесь прибегают к интерактивным играм, видеоматериалам. Так мальчикам и девочкам проще и легче усваивать и запоминать информацию. Опытные педагоги с твердой гражданской позицией, богатым опытом работы знают, как и о чем говорить с детьми такого возраста, чтобы они поняли, что такое добро и зло, как важно сохранять мир и насколько непросто это делать.

Сегодня гости дошкольного учреждения образования из Фонда мира побывают здесь на экскурсии, а затем дети и педагоги яслей-сада будут участвовать в торжественном мероприятии. На концерте воспитанники и педагоги детского сада исполнят песню и прочтут стихи о мире собственного сочинения.

В СШ №3, которая также станет школой мира, большой пласт работы педагогов занимает гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребята занимаются волонтерской деятельностью: помогают ветеранам, благоустраивают памятники и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны. Также они ведут поисковую работу в районе.-0-