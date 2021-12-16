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16 декабря 2021, 13:47

Звездное небо из гирлянд, разноцветная звезда на главной елке: праздничный Витебск засияет по-новому

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16 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Новая звезда на верхушке главной елки области, звездное небо в сквере Кирова, национальный флаг из лампочек на площади Свободы, более 20 км уличных гирлянд - такие новинки праздничной иллюминации удивят жителей и гостей Витебска. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник участка строительства, обслуживания и ремонта сетей "Горсвета" Витебска Андрей Янчилин.

"Половина из всех закрепленных на улицах города гирлянд, а это 10 км, будет украшать сквер на улице Кирова, встречающий от железнодорожного вокзала гостей областного центра", - отметил Андрей Янчилин. Здесь над пешеходной дорожкой раскинется звездное небо, сияющее тысячами огоньков. Арка на входе в сквер, которую видно сразу с привокзальной площади, будет подсвечиваться неоновым светом, создавая настроение праздника и ощущение новогодней сказки. Это впечатление дополнит и прожекторная подсветка деревьев.

Арка-тоннель, которая в прошлом году украшала площадь Победы с главной елкой города, сменила прописку. Теперь она установлена перед мостом, ведущим к концертному залу "Витебск", изображая портал в волшебный мир искусства.

Что до центральной площади Витебска, то и здесь маленьких и взрослых витебчан ждут обновления. На верхушке лесной красавицы засияет новая звезда. Она будет переливаться разными цветами и разительно отличаться от прошлогодней - традиционной красной. Новая звезда будет светодиодной и энергоэффективной, а значит, прослужит намного дольше предшественницы. Более 1,8 км гирлянд, светодиодные снежинки и шары будут складываться на праздничном дереве в яркий узор. Установленный рядом объемный шар со светодиодными гирляндами уже по традиции станет популярным местом для памятных фото.

Все центральные улицы Витебска в предпраздничные дни будут сиять световыми панно и гирляндами с уже знакомыми новогодними мотивами.-0-

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