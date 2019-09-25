10-тысячная "Карточка студента" среди первокурсников вручена в Гомеле

Управляющий дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области Олег Горелов, 10-тысячный обладатель "Карточки студента" Владимир Филимонов и ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Светлана Лебедева "Карточка студента" накануне вручена первокурсникам Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Именно среди студентов гомельского вуза оказался обладатель 10-тысячной многофункциональной интеллектуальной идентификационной карты среди первокурсников.

Церемония торжественного вручения "Карточки студента" прошла в стенах вуза 24 сентября 2019 года. Управляющий дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области Олег Горелов, кстати, также выпускник этого вуза, отметил символичность события: "Карточка студента" – своеобразный подарок вузу в канун юбилея – 55-летия университета. Для меня это вдвойне приятно: я возвращаюсь в альма-матер с инновационной разработкой, которая станет действительно великолепным помощником для студентов. А в сочетании с новым платежным сервисом "О!плати" перед теми, кто только выходит во взрослую жизнь, открываются совершенно новые перспективы. Скорость, простота и удобство получения финансовых услуг и осуществления расчетов в режиме онлайн и офлайн – это реалии сегодняшнего дня. Чем быстрее первокурсникам станут доступны новые сервисы, тем быстрее они придумают что-то новое, еще более инновационное завтра".

Накануне "Карточке студента" исполнился год. В 2018 году проект стартовал с Белорусского государственного университета, а год спустя к нему подключились еще шесть вузов страны. Среди них и Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Владимир Филимонов – студент факультета экономики и управления стал 10-тысячным обладателем многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки среди первокурсников. Уже в октябре этого года по всей стране количество студентов, подключившихся к программе, достигнет 20 тысяч.

Напомним, "Карточка студента" Белинвестбанка совмещает в себе электронный студенческий и читательский билеты, пропуск на территорию учебного заведения, а также банковскую платежную карточку, выпущенную на базе Mastercard Standard. Такой платежный инструмент дает возможность производить различные расчеты. В частности, приобретать товары в интернете на белорусских и зарубежных сайтах, рассчитываться в магазинах, за проезд в метро и многое другое. Кроме того, карточка позволяет ее владельцам стать участниками программы лояльности "Студенческий бонус" . Держателям "Карточки студента" доступны мобильное приложение и интернет-банкинг Белинвестбанка, которые дают возможность быстро оплачивать учебу, общежитие, мобильную связь без посещения отделений банка. Она станет незаменимым помощником и на отдыхе, позволив совершать расчеты за границей, бронировать и оплачивать проживание, авиа- и железнодорожные билеты. "Карточка студента" уже удостоилась нескольких наград, в частности, проект признан лучшей технологичной разработкой 2018 года в банковской сфере.

Кроме того, несколько недель назад на рынок вышла еще одна инновационная разработка – уникальное многофункциональное интеллектуальное удостоверение "Карточка сотрудника" . Удостоверение внедрено в Белорусском государственном университете. В основе создания карточки тот же принцип – компактность, технологичность и, конечно, многофункциональность.

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