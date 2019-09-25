10-тысячная "Карточка студента" среди первокурсников вручена в Гомеле

Управляющий дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области Олег Горелов, 10-тысячный обладатель "Карточки студента" Владимир Филимонов и ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Светлана Лебедева "Карточка студента" накануне вручена первокурсникам Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Именно среди студентов гомельского вуза оказался обладатель 10-тысячной многофункциональной интеллектуальной идентификационной карты среди первокурсников.
Церемония торжественного вручения "Карточки студента" прошла в стенах вуза 24 сентября 2019 года. Управляющий дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области Олег Горелов, кстати, также выпускник этого вуза, отметил символичность события: "Карточка студента" – своеобразный подарок вузу в канун юбилея – 55-летия университета. Для меня это вдвойне приятно: я возвращаюсь в альма-матер с инновационной разработкой, которая станет действительно великолепным помощником для студентов. А в сочетании с новым платежным сервисом
Накануне "Карточке студента" исполнился год. В 2018 году проект стартовал с Белорусского государственного университета, а год спустя к нему подключились еще шесть вузов страны. Среди них и Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Владимир Филимонов – студент факультета экономики и управления стал 10-тысячным обладателем многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки среди первокурсников. Уже в октябре этого года по всей стране количество студентов, подключившихся к программе, достигнет 20 тысяч.
Напомним, "Карточка студента" Белинвестбанка совмещает в себе электронный студенческий и читательский билеты, пропуск на территорию учебного заведения, а также банковскую платежную карточку, выпущенную на базе Mastercard Standard. Такой платежный инструмент дает возможность производить различные расчеты. В частности, приобретать товары в интернете на белорусских и зарубежных сайтах, рассчитываться в магазинах, за проезд в метро и многое другое. Кроме того, карточка позволяет ее владельцам стать участниками программы лояльности
Кроме того, несколько недель назад на рынок вышла еще одна инновационная разработка – уникальное многофункциональное интеллектуальное удостоверение