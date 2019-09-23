100 000 рублей и тысячи других денежных призов будут разыграны во вторник в игре "Удача в придачу!"

Смотрите розыгрыш призов во вторник в прямом эфире ОНТ или на сайте– начало в 18:20!

Знаете, как можно было бы назвать победителей игры "Удача в придачу!" ? Чемпионами по везению! И это действительно так: каждый день жители и гости нашей страны совершают покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!" , а также онлайн-гипермаркете , получая игровые коды за "товары удачи". И каждые две недели более 12 000 покупателей становятся победителями игры, ее "чемпионами"!

Главного победителя определит олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер!

Уже завтра, 24 сентября, "чемпиона" по везению 129-го тура игры "Удача в придачу!" поможет определить заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, олимпийская чемпионка 2014 года по фристайлу Алла Цупер! Знаменитая спортсменка разыграет главный приз – 100 000 рублей.

Также своих обладателей в этот день найдут три крупные суммы по 40 000 рублей и более 12 000 других денежных призов.

Удачу может принести любой из игровых кодов, начисленных за покупки с 9 по 22 сентября. Розыгрыш призов состоится в студии игры в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировская, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте "Евроопт" и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20 – не пропустите!

А еще – с понедельника стартовал 130-й тур игры "Удача в придачу!" , призы которого будут разыграны 8 октября. Чтобы принять участие, достаточно получить игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт" " и "Хит!" или онлайн-гипермаркете "Е-доставка" с 23 сентября по 6 октября.

Что за кухня без хорошего ножа, согласны? Тогда вам – в гипермаркеты "Евроопт", где проходит акция "Заточены на кулинарные шедевры!"

Получая игровые коды, можно заодно обновить свой кухонный "арсенал"! Напоминаем, что до 25 декабря в гипермаркетах "Евроопт" проходит акция "Заточены на кулинарные шедевры!" , во время которой приобрести любой нож или ножницы от известного немецкого бренда Berndes можно со скидкой до 77%. Для этого достаточно собрать 20 электронных фишек за свои покупки с использованием карты "Е-плюс" .

Удобнее всего следить за накоплением фишек в мобильном приложении "Е-фишки", которое можно бесплатно установить в AppStore и GooglePlay. Подробности акции, а также вся коллекция ножей – на сайте nozhi.evroopt.by .

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И не забывайте: вторник, 21 сентября, розыгрыш призов игры "Удача в придачу!" . Ровно в 18:20 включайте телеканал ОНТ или заходите на сайт "Евроопт" – и ловите свою удачу в прямом эфире!

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Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 130". Срок проведения: 23.09.2019 г. - 12.12.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3636 от 09.09.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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