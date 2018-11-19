100 лет БССР: 1939 год. Воссоединение на фото БЕЛТА

17 сентября 1939 года в годы Второй мировой войны начался польский поход Красной Армии, в результате которого территории Западной Беларуси вошли в состав БССР - белорусский народ получил утраченную в 1920-е годы возможность жить и развиваться в границах одной республики. Уже в первые дни после воссоединения фотографии БЕЛТА о жизни западных областей начали поступать в центральную и местную печать СССР.

Победоносное продвижение Красной Армии по Западной Беларуси

В освобожденном Слониме

Возвращение беженцев в родные места

С приходом в Западную Беларусь Красной Армии население возвращается в родные места

Газеты из Москвы в Западной Беларуси

На улицах Белостока

Крестьяне одной из деревень Западной Беларуси голосуют за раздел панской земли

Группа бывших батраков польской помещицы Бынской, получивших землю, скот и жилье, читают газету "Правда"

Политпросвещение жителей западных частей Беларуси

Выборы в Народное собрание Западной Беларуси в Белостоке

В день выборов в Народное собрание Западной Беларуси в Пружанах

Во время заседания собрания Западной Беларуси

Митинг, посвященный воссоединению Западной Беларуси с БССР

Ученики средней школы Белостока