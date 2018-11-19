100 лет БССР: 1939 год. Воссоединение на фото БЕЛТА

17 сентября 1939 года в годы Второй мировой войны начался польский поход Красной Армии, в результате которого территории Западной Беларуси вошли в состав БССР - белорусский народ получил утраченную в 1920-е годы возможность жить и развиваться в границах одной республики. Уже в первые дни после воссоединения фотографии БЕЛТА о жизни западных областей начали поступать в центральную и местную печать СССР.
Победоносное продвижение Красной Армии по Западной Беларуси
В освобожденном Слониме
Возвращение беженцев в родные места
С приходом в Западную Беларусь Красной Армии население возвращается в родные места
Газеты из Москвы в Западной Беларуси
На улицах Белостока
Крестьяне одной из деревень Западной Беларуси голосуют за раздел панской земли
Группа бывших батраков польской помещицы Бынской, получивших землю, скот и жилье, читают газету "Правда"
Политпросвещение жителей западных частей Беларуси
Выборы в Народное собрание Западной Беларуси в Белостоке
В день выборов в Народное собрание Западной Беларуси в Пружанах
Во время заседания собрания Западной Беларуси
Митинг, посвященный воссоединению Западной Беларуси с БССР
Ученики средней школы Белостока