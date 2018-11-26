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100 лет БССР: партизанский край на фото БЕЛТА

Общество 26.11.2018 | 10:24
Секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б С.И.Сикорский благодарит колхозницу Марию Петровну Шиш за ее троих сыновей, сражавшихся в партизанских отрядах. 1943 год
Секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б С.И.Сикорский благодарит колхозницу Марию Петровну Шиш за ее троих сыновей, сражавшихся в партизанских отрядах. 1943 год
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В годы Великой Отечественной войны Беларусь по праву называли республикой-партизанкой. Первые партизанские отряды начали действовать в тылу врага уже в июне-июле 1941 года. К ноябрю 1942-го партизанское движение в Беларуси стало массовым. К концу 1943 года народные мстители вытесняли оккупантов не только из отдельных деревень, но и целых районов. А в 1944-м партизаны совместно с частями Красной Армии освобождали города и села Беларуси. Жизнь партизанского края - на фото БЕЛТА.

Командир Лепельской партизанской бригады В.Е.Лобанок (первый справа), начальник штаба бригады Леонова, партизан Иван Чернов. 1943 год
Командир Лепельской партизанской бригады В.Е.Лобанок (первый справа), начальник штаба бригады Леонова, партизан Иван Чернов. 1943 год

Через Суражские ворота белорусские патриоты пересекают линию фронта, чтобы влиться в ряды Красной Армии. 1942 год
Через Суражские ворота белорусские патриоты пересекают линию фронта, чтобы влиться в ряды Красной Армии. 1942 год

Отряд особого назначения перед отправкой в тыл врага. 1942 год
Отряд особого назначения перед отправкой в тыл врага. 1942 год

В типографии подпольной партизанской газеты. 1943 год
В типографии подпольной партизанской газеты. 1943 год

Заседание Червенского подпольного райкома ЛКСМБ. 1943 год
Заседание Червенского подпольного райкома ЛКСМБ. 1943 год

Местный крестьянин рассказывает партизанам о расположении немецких оккупантов. 1943 год
Местный крестьянин рассказывает партизанам о расположении немецких оккупантов. 1943 год

Партизаны минируют мост. 1943 год
Партизаны минируют мост. 1943 год

Взорванный партизанами немецкий эшелон. 1943 год
Взорванный партизанами немецкий эшелон. 1943 год

Партизаны отряда имени Чернака в минуты отдыха. 1942 год
Партизаны отряда имени Чернака в минуты отдыха. 1942 год

Занятия в лесной партизанской школе отряда имени Калинина Брестского партизанского соединения. 1943 год
Занятия в лесной партизанской школе отряда имени Калинина Брестского партизанского соединения. 1943 год

Двенадцатилетний партизан Павел Конопацкий. 1943 год
Двенадцатилетний партизан Павел Конопацкий. 1943 год

Митинг в тылу врага, посвященный 26-й годовщине Октябрьской революции. 1943 год
Митинг в тылу врага, посвященный 26-й годовщине Октябрьской революции. 1943 год

На партизанской мельнице. 1943 год
На партизанской мельнице. 1943 год

Партизанская конница переправляется через реку Случь. 1943 год
Партизанская конница переправляется через реку Случь. 1943 год

Полоцко-Лепельская партизанская зона. Встреча самолета с Большой земли на партизанском аэродроме. 1943 год
Полоцко-Лепельская партизанская зона. Встреча самолета с Большой земли на партизанском аэродроме. 1943 год

Партизанский оружейник - Яков Менкин (слева) передает сделанный им автомат командиру отряда имени Котовского Николаю Баранову. 1943 год
Партизанский оружейник - Яков Менкин (слева) передает сделанный им автомат командиру отряда имени Котовского Николаю Баранову. 1943 год

Комиссар партизанского отряда Ф.И.Лисович (справа) вручает медаль партизану-разведчику комсомольцу Николаю Кулакевичу. 1943 год
Комиссар партизанского отряда Ф.И.Лисович (справа) вручает медаль партизану-разведчику комсомольцу Николаю Кулакевичу. 1943 год

Брестское партизанское соединение. Партизаны отряда "Советская Белоруссия" готовятся к выполнению очередного задания. 1943 год
Брестское партизанское соединение. Партизаны отряда "Советская Белоруссия" готовятся к выполнению очередного задания. 1943 год

Партизаны бригады им. В.В. Куйбышева возвращаются с боевого задания с раненым товарищем. 1943 год
Партизаны бригады им. В.В. Куйбышева возвращаются с боевого задания с раненым товарищем. 1943 год

Рельсовая война. Группа партизан разбирает полотно железной дороги. 1943 год
Рельсовая война. Группа партизан разбирает полотно железной дороги. 1943 год

Белорусские партизаны на параде в освобожденном Минске в июле 1944 года
Белорусские партизаны на параде в освобожденном Минске в июле 1944 года

Первый обоз с хлебом - фронту. 1944 год
Первый обоз с хлебом - фронту. 1944 год

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