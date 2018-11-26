100 лет БССР: партизанский край на фото БЕЛТА

В годы Великой Отечественной войны Беларусь по праву называли республикой-партизанкой. Первые партизанские отряды начали действовать в тылу врага уже в июне-июле 1941 года. К ноябрю 1942-го партизанское движение в Беларуси стало массовым. К концу 1943 года народные мстители вытесняли оккупантов не только из отдельных деревень, но и целых районов. А в 1944-м партизаны совместно с частями Красной Армии освобождали города и села Беларуси. Жизнь партизанского края - на фото БЕЛТА.
Командир Лепельской партизанской бригады В.Е.Лобанок (первый справа), начальник штаба бригады Леонова, партизан Иван Чернов. 1943 год
Через Суражские ворота белорусские патриоты пересекают линию фронта, чтобы влиться в ряды Красной Армии. 1942 год
Отряд особого назначения перед отправкой в тыл врага. 1942 год
В типографии подпольной партизанской газеты. 1943 год
Заседание Червенского подпольного райкома ЛКСМБ. 1943 год
Местный крестьянин рассказывает партизанам о расположении немецких оккупантов. 1943 год
Партизаны минируют мост. 1943 год
Взорванный партизанами немецкий эшелон. 1943 год
Партизаны отряда имени Чернака в минуты отдыха. 1942 год
Занятия в лесной партизанской школе отряда имени Калинина Брестского партизанского соединения. 1943 год
Двенадцатилетний партизан Павел Конопацкий. 1943 год
Митинг в тылу врага, посвященный 26-й годовщине Октябрьской революции. 1943 год
На партизанской мельнице. 1943 год
Партизанская конница переправляется через реку Случь. 1943 год
Полоцко-Лепельская партизанская зона. Встреча самолета с Большой земли на партизанском аэродроме. 1943 год
Партизанский оружейник - Яков Менкин (слева) передает сделанный им автомат командиру отряда имени Котовского Николаю Баранову. 1943 год
Комиссар партизанского отряда Ф.И.Лисович (справа) вручает медаль партизану-разведчику комсомольцу Николаю Кулакевичу. 1943 год
Брестское партизанское соединение. Партизаны отряда "Советская Белоруссия" готовятся к выполнению очередного задания. 1943 год
Партизаны бригады им. В.В. Куйбышева возвращаются с боевого задания с раненым товарищем. 1943 год
Рельсовая война. Группа партизан разбирает полотно железной дороги. 1943 год
Белорусские партизаны на параде в освобожденном Минске в июле 1944 года
Первый обоз с хлебом - фронту. 1944 год