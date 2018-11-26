100 лет БССР: партизанский край на фото БЕЛТА

Секретарь Брестского подпольного обкома КП(б)Б С.И.Сикорский благодарит колхозницу Марию Петровну Шиш за ее троих сыновей, сражавшихся в партизанских отрядах. 1943 год

В годы Великой Отечественной войны Беларусь по праву называли республикой-партизанкой. Первые партизанские отряды начали действовать в тылу врага уже в июне-июле 1941 года. К ноябрю 1942-го партизанское движение в Беларуси стало массовым. К концу 1943 года народные мстители вытесняли оккупантов не только из отдельных деревень, но и целых районов. А в 1944-м партизаны совместно с частями Красной Армии освобождали города и села Беларуси. Жизнь партизанского края - на фото БЕЛТА.

Командир Лепельской партизанской бригады В.Е.Лобанок (первый справа), начальник штаба бригады Леонова, партизан Иван Чернов. 1943 год

Через Суражские ворота белорусские патриоты пересекают линию фронта, чтобы влиться в ряды Красной Армии. 1942 год

Отряд особого назначения перед отправкой в тыл врага. 1942 год

В типографии подпольной партизанской газеты. 1943 год

Заседание Червенского подпольного райкома ЛКСМБ. 1943 год

Местный крестьянин рассказывает партизанам о расположении немецких оккупантов. 1943 год

Партизаны минируют мост. 1943 год

Взорванный партизанами немецкий эшелон. 1943 год

Партизаны отряда имени Чернака в минуты отдыха. 1942 год

Занятия в лесной партизанской школе отряда имени Калинина Брестского партизанского соединения. 1943 год

Двенадцатилетний партизан Павел Конопацкий. 1943 год

Митинг в тылу врага, посвященный 26-й годовщине Октябрьской революции. 1943 год

На партизанской мельнице. 1943 год

Партизанская конница переправляется через реку Случь. 1943 год

Полоцко-Лепельская партизанская зона. Встреча самолета с Большой земли на партизанском аэродроме. 1943 год

Партизанский оружейник - Яков Менкин (слева) передает сделанный им автомат командиру отряда имени Котовского Николаю Баранову. 1943 год

Комиссар партизанского отряда Ф.И.Лисович (справа) вручает медаль партизану-разведчику комсомольцу Николаю Кулакевичу. 1943 год

Брестское партизанское соединение. Партизаны отряда "Советская Белоруссия" готовятся к выполнению очередного задания. 1943 год

Партизаны бригады им. В.В. Куйбышева возвращаются с боевого задания с раненым товарищем. 1943 год

Рельсовая война. Группа партизан разбирает полотно железной дороги. 1943 год

Белорусские партизаны на параде в освобожденном Минске в июле 1944 года

Первый обоз с хлебом - фронту. 1944 год