12 февраля день трех святителей: почему сегодня стоит задуматься о том, во что мы верим?

12 февраля по новому стилю православные христиане празднуют день памяти святых Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Эти Божии угодники жили в IV-V веках, когда происходили особо яркие столкновения языческой культуры и христианских традиций. Именно поэтому их труды имеют такую важную роль для современных христиан и ищущих умов.

Важно в этот день, когда вспоминаются подвиги Вселенских учителей, задуматься о том, во что верит человек. Понимает ли он суть своей религии? Осознанно ли делает свой выбор? Ведь как учил святитель Василий Великий: «Вера есть несомненное согласие на то, что выслушано с удостоверением в истине проповеданного по благости Божией; такую веру показал Авраам, о котором засвидетельствовано, что не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное» (Рим. 4:20, 21).

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