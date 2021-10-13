14 октября Покров Пресвятой Богородицы: о чем важно помнить в этот день

14 октября Православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают чудо, случившееся в 910 году. Как гласит предание, Пречистая явила Себя во Влахернском храме в Константинополе.

В 2021 году на Покров поста нет. Если же праздник выпадает на среду или пятницу (в эти дни употребляется постная пища), то разрешается рыба.

История праздника

Покров Пресвятой Богородицы относится к великим праздникам Русской православной церкви. О нем мы узнаем из предания, которое повествует, как Богоматерь явилась во Влахернском храме в ответ на молитвы верующих и распростерла омофор (так называют покрывало для головы) над людьми. Это и стало чудесным знаком заступничества и утешения для всех христиан.

Как известно, чуду предшествовали следующие события… К Константинополю приближались враждебные войска варваров. Тогда подобные набеги совершались довольно часто и могли закончиться трагично. Священнослужители византийской столицы усердно молились. Ночью блаженному Андрею Константинопольскому и его ученику Епифанию явилась Пречистая. Богородица шла по воздуху в окружении ангелов и угодников Божиих. Небесный свет озарял Ее под сводом храма… Святой Димитрий Ростовский описывал видение так: "Богородица сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом".

Богоматерь защитила город. Буря, поднявшаяся сразу после чудесного видения, разметала вражеские корабли варваров. Так жители Константинополя были спасены от неминуемой смерти.

Напутственное слово святителя Луки Войно-Ясенецкого в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

"Никто да не усомнится в том, что видели человеческими глазами блаженный Андрей и ученик его Епифаний.

Никогда больше не являлась Пресвятая Богородица в такой великой славе, со множеством ангелов, апостолов, пророков и святых. Такая огромная и преславная свита, какую видели Андрей и Епифаний, могла сопровождать только воистину Святейшую Всех Святых, и огромно для нас значение этого Божьего свидетельства о Ней. Сердцами своими мы верим, что Пресвятая Богородица всегда молится о роде христианском и предстательствует о нем пред Своим Божественным Сыном, но своими человеческими глазами убедились в этом блаженный Андрей и Епифаний, когда сошла Она из-под сводов храма в алтарь и долго молилась, стоя на коленях. Вспомним, что апостол Павел называет диавола князем, господствующим в воздухе, и тогда с великой благодарностью Ей и Божественному Сыну Ее поймем значение блиставшего Божественным светом Ее Покрова, распростертого над головами молящихся, которым Она защищала их от низко носившегося в воздухе князя тьмы и темных ангелов его, которых поражала Она молниями своих молитв, сверкавших из Ее Покрова. Видите ли, люди Божии, как велико и свято для нас значение праздника Покрова Пресвятой Богородицы, как укрепляет видение блаженных Андрея и Епифания нашу веру в Нее как Заступницу усердную мира нашего. Будем же любить Ее всем сердцем, как любят маленькие дети свою мать, и воздадим великую славу и честь Ее Божественному Сыну по плоти человеческой, Господу и Богу нашему Иисусу Христу, с Его Предвечным и Безначальным Отцом и Пресвятым Духом".

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