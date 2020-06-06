Более 14 тыс. семей воспользовались правом досрочного распоряжения семейным капиталом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 6 июня 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:25 Вера Лапко и Егор Герасимов стали победителями выставочного теннисного турнира в Минске Спорт
15:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 23 015 пациентов с COVID-19 Общество
15:03 "Днепр" и "Спутник" вышли в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу Спорт
14:33 Банк развития профинансировал по программе поддержки малого и среднего бизнеса 4,4 тыс. проектов Экономика
14:19 О благоустройстве и промышленном потенциале - Лукашенко расставил акценты в развитии Могилевской области Президент
13:57 Польский премьер надеется, что часть контингента США переведут из Германии в Польшу В мире
13:57 Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 458 тыс. В мире
13:43 Около 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились в Мингорисполком за поддержкой Регионы
13:30 Более 14 тыс. семей воспользовались правом досрочного распоряжения семейным капиталом Общество
13:10 Лукашенко: мы показали, что Беларусь стойкая, мудрая и может справляться с пандемией Президент
12:43 В Норильске откачали уже более 324 т разлившегося топлива В мире
12:19 ФОТОФАКТ: В филиале "Пищевик-Агро" в Бобруйском районе заготовлено более 2,5 тыс. тонн сочных травянистых кормов Регионы
11:51 Версальский дворец во Франции открылся после карантина В мире
11:34 РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники Регионы
11:19 МАРТ выявил нарушения прав потребителей в работе известного интернет-магазина Общество
10:57 Легковушка и мотоцикл столкнулись в Орше Происшествия
10:56 Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря Президент
10:52 Футбольные клубы первой лиги вступают в борьбу за Кубок Беларуси Спорт
10:41 Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды Экономика
10:41 Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева Президент
10:22 Грозы и до +29°С ожидается в Беларуси 7 июня Общество
10:10 Территориальные центры с конца марта выполнили более 18 тыс. доставок продуктов и медикаментов Общество
09:59 Лукашенко встретится с активом Могилевской области Президент
09:49 Известный белорусский драматург Алексей Дударев отмечает 70-летие Культура
09:20 Гродно примет матчи второго тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу Спорт
09:15 Четыре матча состоятся сегодня в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
09:12 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: переговоры Лукашенко и Орбана, чартеры "Белавиа" в Албанию и время природы Общество
07:00 Лукашенко приветствует совместные усилия Беларуси и Швеции по расширению сотрудничества Президент
00:59 Грузовое судно затонуло у берегов Ирака - есть погибшие В мире
Все новости
Все новости
Общество
06 июня 2020, 13:30

Более 14 тыс. семей воспользовались правом досрочного распоряжения семейным капиталом

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Многодетный отец: семейный капитал - это подушка безопасности для многодетной семьи
Более 10 объектов соцсферы откроют в Гомельской области в этом году

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным на 1 июня, принято более 14 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего положительных решений о досрочном использовании капитала пришлось на Брестскую область - около 3,2 тыс. Чуть меньше - на Минский (2,3 тыс.) и Гомельский (2,2 тыс.) регионы. Далее идут Минск (1,8 тыс. решений), Гродненская (1,7 тыс.), Витебская (почти 1,4 тыс.) и Могилевская (1,3 тыс.) области.

Всего за январь-май на досрочное использование семейного капитала было подано свыше 15,6 тыс. заявлений. Большинство из них (94%) - для улучшения жилищных условий, еще 3,4% семей хотели потратить его на получение платного образования, 2,6% - на платные медуслуги.

По данным на 1 июня, для многодетных семей открыто более 84 тыс. депозитных счетов "Семейный капитал". Из них по программе 2015-2019 годов - 81,7 тыс. счетов на сумму $817,21 млн. Напомним, тогда размер семейного капитала составлял $10 тыс. и предназначался многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Такие семьи могут обратиться за назначением семейного капитала до 30 июня 2020 года включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

А по программе "Семейный капитал" 2020-2024 годов для многодетных семей открыто уже около 2,6 тыс. депозитных счетов на сумму Br58,860 млн. Как сообщалось, по этой программе размер капитала составляет Br22,5 тыс. и назначается тем многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. При этом обратиться за назначением капитала надо в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Министерство труда и соцзащиты семья
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 23 015 пациентов с COVID-19
Фото из архива МАРТ выявил нарушения прав потребителей в работе известного интернет-магазина
Фото из архива Грозы и до +29°С ожидается в Беларуси 7 июня
Фото из архива Территориальные центры с конца марта выполнили более 18 тыс. доставок продуктов и медикаментов
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Картина дня: переговоры Лукашенко и Орбана, чартеры "Белавиа" в Албанию и время природы
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева
Лукашенко: мы показали, что Беларусь стойкая, мудрая и может справляться с пандемией
В Беларуси выздоровели и выписаны 23 015 пациентов с COVID-19
Более 14 тыс. семей воспользовались правом досрочного распоряжения семейным капиталом
Топ-новости
Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря
Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды
Банк развития профинансировал по программе поддержки малого и среднего бизнеса 4,4 тыс. проектов
"Во главу всего должен стать закон" - новый министр информации рассказал о первоочередных задачах
Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработке электротранспорта - Головченко
Около 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились в Мингорисполком за поддержкой
Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование
Беларусь и ООН готовят рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы
Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Минске
РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники
Минэнерго РФ даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам газа - Рапота
В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня
Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.