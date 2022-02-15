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15 февраля 2022, 02:18

15 февраля Православная Церковь празднует Сретение Господне: что это за праздник?

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сретение Господа Иисуса Христа является непереходящим двунадесятым праздником, то есть одним из главных в церковном году, дата которого всегда – 15 февраля.

На церковнославянском слово "сретение" означает встречу. В этот день Церковь вспоминает евангельские события, произошедшие спустя 40 дней после рождения Иисуса Христа.

Смотрите православный календарь на февраль:

В те далекие времена существовала иудейская традиция, предписывающая родителям младенца мужского пола на сороковой день прийти с ребенком в иерусалимский храм и принести очистительную жертву (если семья была бедной приносились "две горлицы или два птенца голубиных"). По Моисееву закону все мальчики должны были пройти обряд посвящения Богу. Именно для этого Дева Мария и Иосиф обручник пришли в Иерусалим.

Как повествует Евангелие от Луки: "Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля". (Лк.2:25-32) Так случилась встреча (сретение) Богомладенца и праведного Симеона, который позже был прославлен в лике святых. Церковное Предание гласит, что старцу было более 300 лет, и он тяготился такой долгой земной жизнью пока, наконец, по обетованию не увидел Мессию.

Свидетельницей этого удивительного события была и пророчица Анна, которую также можно увидеть на иконах праздника: "Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме". (Лк. 2:36-38)

Духовное наставление

Святитель Феофан Затворник поучал: "В Сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая спасение не в себе, - Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая верою, - Анна; с другой - чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая - Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией - Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое и встретишь Господа не приносимого, а Самого грядущего к тебе, восприимешь Его в объятия сердца, и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и святых".

Фото из открытых источников

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