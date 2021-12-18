19 декабря - день памяти Николая Чудотворца: что нужно знать о "Николе зимнем"

"Никола зимний" – это популярное в народе название праздника, который отмечают верующие 19 декабря по новому стилю. Православная церковь в этот день чтит память святителя Николая Чудотворца.

Как известно, прообразом Санта-Клауса стал именно святой Николай. Традиция ожидания новогодних подарков связана с эпизодом из жизни Божиего угодника. Так, святой трижды подбрасывал мужчине золото, чтобы тот мог, собрав приданое, выдать замуж дочерей. В противном случае их ожидала бы печальная участь.

Что мы знаем о святом?

Родился святитель в городе Патара в 270 году. Родители его были состоятельными христианами и щедро жертвовали на дела милосердия. Сам же Николай с юных лет проводил все свободное время в храме, а затем стал священником. Его родной дядя епископ Николай Патарский был настоятелем церкви, где начал свое служение Господу Николай.

Похоронив родителей, Николай раздал все наследство сирым и убогим. Позже он стал епископом в Мире (сейчас это небольшой город Демре в Турции). Простой народ очень быстро проникся к Николаю Угоднику любовью, ведь он был невероятно кротким, добрым и отзывчивым. При этом архиепископ вел непримиримую борьбу с язычеством и обличал еретиков.

Чудеса по молитвам святого случались уже при его жизни. Он спас от голода целый город Миру, помогал морякам, терпящим бедствие, выводил из темниц невинно осужденных.

Николай Угодник отошел ко Господу примерно в 345-351 годах, дожив до глубокой старости.

"Живая икона подлинного человека"

Митрополит Антоний Сурожский, рассуждая о Николае Угоднике в одной из своих проповедей, отмечал: "Когда читаешь его жизнь, поражаешься, что он не только о духовном заботился; он заботился о каждой человеческой нужде, о самых скромных человеческих нуждах. Он умел радоваться с радующимися, он умел плакать с плачущими, он умел утешить и поддержать тех, кому нужно было утешение и поддержка. И вот почему народ, мирликийская паства его так полюбила, и почему весь христианский народ так его чтит: ничего нет слишком ничтожного, на что он не обратил бы внимание своей творческой любви. Нет ничего на земле, что казалось бы недостойно его молитв и недостойно его трудов: и болезнь, и беднота, и обездоленность, и опозоренность, и страх, и грех, и радость, и надежда, и любовь – все нашло живой отклик в его глубоком человеческом сердце. И он нам оставил образ человека, который является сиянием Божией красоты, он нам в себе оставил как бы живую, действующую икону подлинного человека.

Но оставил он нам ее не только для того, чтобы мы ликовали, восхищались, изумлялись; он нам оставил свой образ для того, чтобы мы от него научились, как жить, какой любовью любить, как забывать себя и помнить бесстрашно, жертвенно, радостно всякую нужду другого человека".

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