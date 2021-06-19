19 июня Троицкая родительская суббота: как правильно помянуть усопших

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православная церковь установила особые дни поминовения усопших. Они называются родительскими субботами. Есть несколько версий возникновения такого названия. По одной из них, субботы именуются родительскими, поскольку всех отошедших в мир иной называли родителями (так как покойные уходят к своим отцам - предкам). Кроме того, по традиции в эти дни поминают прежде всего своих собственных почивших отцов и матерей. Таким образом, название поминальных суббот прижилось и в церковном календаре, и в народном обиходе.

Из семи родительских суббот в году некоторые из них относят к Вселенским, а именно - Мясопустную и Троицкую. В эти дни православные верующие молятся за всех крещеных христиан, в то время как остальные родительские субботы установлены для частного поминовения усопших родственников.

Мясопустная суббота празднуется за неделю до начала Великого поста, а Троицкая - перед праздником Пятидесятницы.

Особенности Троицкой родительской субботы

Пятидесятница явила миру Царство Христово во всей силе и полноте. Именно поэтому накануне праздника принято молиться о даровании Царства Небесного всем чадам церкви. В храмах повсеместно в этот день служится Вселенская панихида. Она сильна своей соборностью (общностью). Как писал святитель Феофан Затворник: "Никто не поленится помянуть своих родителей; но поминать надо и всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой молитве. Помни, что молитва об усопших и сильна общностью - тем, что идет от лица всей церкви. Церковь дышит общею всех молитвою, а сила молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих и торжествующих".

Как правильно помянуть усопших

Православные верующие приходят в этот день на службу в храм и подают записки об упокоении своих сродников. Прихожане стараются причаститься в этот день, дабы усилить молитвенную поддержку усопших. О важности таких молитв писал и святитель Кирилл Иерусалимский: "Хочу я вас и примером уверить, ибо, я знаю, многие говорят: какая польза душе, с грехами или без грехов отходящей от мира сего, если она поминается в молитве? А что, если бы какой царь послал досадивших ему в ссылку, а их ближние потом, сплетши венец, принесли бы ему оный за терпящих наказание, - то не сделал бы он им облегчение наказания? Таким образом, и мы за усопших, если они и грешники, принося Богу молитвы, не венец соплетаем, но Христа, закланного за наши согрешения, приносим, умилостивляя за них и за нас человеколюбца Бога".

После службы в храме по традиции посещаются кладбища, где также совершаются молитвы. Принято приглашать священника для чина литии ("лития" переводится с греческого как "усердное моление"). Но можно помолиться и самостоятельно (существует сокращенный чин для мирян).

В этот день места захоронений приводятся в порядок. А вот традиции устраивать застолья возле могил и оставлять там еду у православных христиан нет. Церковь учит творить милостыню в эти дни, а продукты отдавать бедным и нуждающимся.

Слово утешения для тех, кто потерял своих близких

Православная церковь учит, что с окончанием земного пути жизнь души не заканчивается. Поэтому дни поминовения усопших не столько должны быть омрачены грустью расставания, сколько наполнены надеждой встречи в Царствии Небесном. Святитель Иоанн Шанхайский говорил: "Неутешна и безгранична должна была быть наша скорбь об умирающих наших близких, если бы не даровал нам Господь жизнь вечную. Бессмысленна была бы наша жизнь, если бы она кончалась со смертью. Какая польза тогда от добродетели, от добрых дел? Правы тогда говорящие: "Станем есть и пить, ибо завтра умрем!" (1 Кор. 15, 32). Но создан человек для бессмертия, а своим воскресением Христос разверз врата Небесного Царства, вечного блаженства, в него веровавшим и праведно жившим. Земная наша жизнь - подготовление к будущей, и смертью нашей заканчивается та подготовка. "Человеку надлежит однажды умереть, потом же суд" (Евр. 9, 27). Оставляет тогда человек все свои земные попечения, распадается тело, чтобы вновь восстать в общее воскресение. Но душа его продолжает жить и ни на миг не прекращает своего существования".

Святитель также учил, какая помощь важнее для покойных: "Родные и близкие усопших! Делайте для них то, что им нужно и что в ваших силах! Тратьте средства не на внешние украшения гроба и могилы, а на помощь нуждающимся, в память усопших близких, на церкви, где возносятся о них молитвы. Окажите милость усопшему, позаботьтесь о душе его. Всем нам предстоит тот путь; как будем тогда желать, чтобы молитвенно помянули нас!".-0-